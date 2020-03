Florin Cîțu a precizat că ordonanţa privind amânarea ratelor se va publica în câteva ore în Monitorul Oficial, deoarece au fost câteva observaţii de la Ministerul de Justiţie şi Consiliul Legislativ, pe tehnica legislativă, care au trebuit incluse în actul normativ, după aprobarea acestuia.

„Am estimat costuri maximale, pentru că a trebuit să estimăm pentru garantare. Dacă majoritatea românilor vor beneficia de acest lucru, va trebui să garantăm aproape un miliard şi ceva de euro. Este un cost pe care va trebui să-l suportăm, dar am zis că este foarte important ca românii să ştie că nu există riscul, chiar şi după aceste nouă luni, să aibă o situaţie în care să-şi piardă casa sau să fie puşi într-o situaţie dificilă. Intervenim şi îi susţinem pe români să fie clar că nu vor avea o problemă cu plata ratelor. Efortul este enorm, dar este un efort care merită, pentru că până la urmă este vorba de sănătatea românilor şi este nevoie de oameni care să funcţioneze în societate şi oamenii care nu au grija ratelor sunt oameni care vor funcţiona în societate şi peste câteva luni şi anul viitor şi mai departe”, a explicat ministrul Finanțelor, vineri seara, la Digi 24.

Până când se poate face cerere de aplicare

„Toate aceste măsuri sunt legate de situaţia în care ne aflăm, de starea de urgenţă. Avem un decret care ne dă nişte limite. Cei care vor să beneficieze de această facilitate de a amâna plata ratelor până la nouă luni pot face această cerere până la expirarea stării de urgenţă. Am înţeles că s-ar putea să fie un efort mare şi din partea clienţilor şi din partea băncilor să proceseze în această perioadă şi am venit şi am spus că suntem flexibili. Chiar dacă starea de urgenţă se va termina în câteva săptămâni şi mai există oameni care vor să beneficieze de această facilitate vom extinde perioada în care se vor putea face cereri pentru suspendarea ratelor. Vom vedea atunci. Hai să vedem cum funcţionează lucrurile! Vom îmbunătăţi procedura, pentru că numai aşa vom vedea unde lucrurile nu funcţionează. Este un teren în care intrăm acum, care este nebătătorit, nimeni nu a mai făcut aşa ceva. Aşa cum am făcut la Ordonanţa 30 pentru şomajul tehnic: am văzut în câteva zile, am pus câteva observaţii pe care le-am primit, iar aseară Ordonanţa 30 a fost modificată şi îmbunătăţită”, a transmis Florin Cîţu.

Ce variante au băncile

„Dacă această sursă nu mai există, băncile au două variante: ori închid şi trimit oamenii în şomaj ori încearcă să se finanţeze de undeva cu dobândă. Deci, există costuri. (…) Ce nu intră în această amânare? Nu intră comisioanele, dobânda compusă, pentru că e diferenţă între dobândă şi dobânda compusă. Aceste lucruri nu intră nicăieri. Iar acea dobândă e o sumă pentru că rata lunară înseamnă principal plus dobândă plus comisioane. Doar o parte din această rată lunară pe care băncile nu o mai primesc se va recapitaliza. Şi nu înseamnă dobândă la dobândă. Înseamnă dobândă la un alt capital care se va împărţi pe termen lung”, a adăugat acesta.