Când a prezentat prima oară ordonanţa de urgenţă privind amânarea cu 9 luni a ratelor la bănci, ministrul Florin Cîţu a precizat că, în ceea ce priveşte dobânda, aceasta se capitalizează la soldul creditului existent, dar se reeşalonează pe toată durata creditului. Excepţie fac împrumuturile ipotecare, pentru care dobânda se plăteşte eşalonat pe o perioadă de 5 ani, iar statul garantează 100% plata dobânzii capitalizate.

Imediat, PSD a luat foc, acuzând că măsura este menită să favorizeze băncile şi a promis că totul va fi corectat în Parlament. Şi Victor Ponta, liderul Pro România a declarat decizia Guvernului, spunând că actuala formă a ordonanţei “legalizează cămătăria”.

Toată lumea trebuie să suporte acest cost (…) Nu era corect ca pierderile să fie transferate asupra celor care îşi mai plătesc ratele

Vineri seară, ministrul Finanţelor Publice a venit cu o serie de explicaţii, pentru a detensiona situaţia, scrie digi24.ro.

“Pe perioada suspendării ratelor, banca nu va mai primi nicio sursă de la cei care finanțau sistemul, pentru că sursa principală de finanțare a unei bănci o reprezintă dobânzile. Dacă această sursă nu mai există, băncile au două variante: ori închid și trimit oamenii în șomaj, ori încearcă să se finanțeze de undeva, cu dobândă, deci va avea surse de finanțare cu dobândă, adică există costuri.

În această amânare a ratelor nu intră comisioane, nu intră dobânda compusă, pentru că există o diferență între dobândă și dobânda compusă. În fiecare lună ar fi fost o dobândă compusă. Aceste lucruri nu intră nicăieri, iar acea dobândă este doar o sumă, pentru că rata lunară înseamnă principal, plus dobândă, plus comisioane. Doar o parte din această rată lunară pe care băncile n-o mai primesc se va recapitaliza. Și nu înseamnă dobânda la dobândă, înseamnă dobândă la un alt capital, care se va plăti pe termen lung

Puteam să punem comisionul, puteam să punem rata la principal și dobânda la principal, dar era suma mai mare. Până la urmă, trebuie să înțelegem că toată lumea trebuie să suporte acest cost. Dacă nu se punea și apăreau aceste pierderi, era corect ca acele pierderi să fie transferate după aceea asupra celor care plătesc rate, pentru că vor fi și români care vor plăti”, a declarat Florin Cîţu la Digi24.

Nu există nimic gratuit (…) Tot ceea ce pierd companiile astăzi va fi taxat în alte costuri

Ministrul Finanţelor Publice a mai explicat că nimic nu este gratuit într-o economie. “Tot ceea ce plătim noi astăzi, vom plăti prin taxe în viitor. Tot ceea ce pierd companiile astăzi va fi taxat în alte costuri”, a declarat Florin Cîţu. El spune că vor exista pierderi pentru toţi cei implicaţi.

“Într-o economie, nu există nimic gratuit. Tot ceea ce plătim noi astăzi, vom plăti prin taxe în viitor. Tot ceea ce pierd companiile astăzi va fi taxat în alte costuri. Nu există nimic gratuit, nu se șterge nimic gratuit. Este un efort colectiv, asta trebuie să înțelegem. Ceea ce facem noi este pentru toți cetățenii, toate firmele, toate tipurile de credite, până la 9 luni. Este un efort uriaș pe care îl facem acum și în care am implicat și Banca Națională și sistemul bancar și vor fi pierderi pentru toți.

Tot ce a început acum, din păcate nu se va termina după starea de urgență, efectele în economie va trebui să le corectăm pe o perioadă lungă de timp, de aceea trebuie să folosim foarte eficient resursele pe care le avem, pentru că s-ar putea să fie nevoie să ajutăm cetățeni și firme românești peste un an de acum încolo”, a declarat Florin Cîţu.

