Efectele războiului din Ucraina! Preţurile cerealelor au sărit în aer. Când se va opri acest avans

Sursa: Dreamstime

Potrivit unei analize a XTB, pentru moment, în România, unde efectul energiei mai scumpe se adaugă materiei prime și unui an agricol se pare nu la fel de bun (secetă), am putea vedea prețuri mai ridicate pentru pâine. Am putea asista chiar la creșteri de două cifre, cu prima cifră mai mare decât 1, pentru paine sau produse din patiserie, față de nivelul deja ridicat de la începutul anului. Pe lângă sancțiuni, transportul maritim poate fi, la rândul său, împiedicat sau îngreunat de operațiunile militare. Deja anumite transporturi maritime au întârzieri sau au fost suspendate.