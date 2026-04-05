Coreea de Sud se confruntă cu o situație neobișnuită de la sfârșitul lunii martie, după ce mai multe lanțuri de magazine au început să raționalizeze vânzarea sacilor de plastic pentru gunoi. Această măsură a fost adoptată pe fondul temerilor populației privind o eventuală penurie cauzată de instabilitatea din Orientul Mijlociu și de impactul conflictelor asupra pieței globale a petrolului.

Conform datelor furnizate de publicația Le Figaro, cererea pentru aceste produse a explodat, reflectând o stare de neliniște profundă în rândul cetățenilor.

În Seul, administrația orașului a raportat că vânzările zilnice de pungi de gunoi au crescut de cinci ori în ultima perioadă a lunii martie.

Cifrele raportate de marii comercianți cu amănuntul din Coreea de Sud, precum 7-Eleven, CU și Emart, confirmă acest fenomen, înregistrând creșteri spectaculoase, de peste 200% față de anul precedent (chiar și +266,5% la Emart, spre exemplu).

Motivația din spatele acestui comportament de consum rezidă în sistemul unic de gestionare a deșeurilor din Coreea de Sud, unde cetățenii sunt obligați, sub sancțiunea amenzii, să folosească doar saci aprobați de autorități pentru deșeurile menajere, taxa de colectare fiind inclusă în prețul de achiziție al acestora.

Reprezentanții lanțului de magazine CU au explicat pentru Korea JoongAng Daily că acești saci nu sunt produse obișnuite care pot fi cumpărate în vrac de sediul central pentru a fi distribuite, ci trebuie achiziționați direct de proprietarii de magazine de la autoritățile locale.

Această procedură îngreunează monitorizarea stocurilor la nivel național, alimentând speculațiile privind o posibilă lipsă a produselor pe piață.

În ciuda îngrijorării generale, guvernul sud-coreean a respins categoric ipoteza unei crize de aprovizionare.

Ministrul Energiei din Coreea de Sud, Kim Sung-whan, a transmis prin intermediul rețelelor de socializare că publicul nu are motive de îngrijorare.

Acesta a garantat că țara dispune de o capacitate suficientă de a utiliza materii prime reciclate și a dat asigurări că „nu vor exista probleme de aprovizionare mai mult de un an”.

„Nu este nevoie să vă faceţi griji cu privire la aprovizionarea cu saci de gunoi standard. (Coreea de Sud are) o capacitate suficientă de a utiliza materii prime reciclate”, a precizat ministrul Energiei.

Oficialul a subliniat că cetățenii nu vor ajunge niciodată în situația de a-și depozita deșeurile în locuințe, precizând că, în cazul extrem al unei penurii, autoritățile vor permite utilizarea pungilor de plastic standard.

„Nu vă veţi afla niciodată într-o situaţie în care sunteţi obligaţi să vă depozitaţi deşeurile acasă”, a afirmat Kim Sung-whan.

În completare, Administrația Metropolitană din Seul a confirmat existența unui stoc de rezervă pentru patru luni, concluzionând că rafturile goale din magazine sunt rezultatul cumpărăturilor bazate pe panică, nu al unei penurii reale de producție.