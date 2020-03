Bianca Drăguşanu şi Alex Bodi nu au avut o căsnicie liniştită, dacă este să ne luăm după toate scandalurile care au ţinut prima pagină a ziarelor mondene.

Acum, se pare că totul a ajuns la final. Alex Bodi a înaintat actele de divorţ în urmă cu ceva timp, iar un executor judecătoresc i-a înmânat Biancăi documentele. Potrivit acestora, blonda trebuie să se prezinte astăzi, 10 martie, la notar, pentru a încheia în mod legal căsnicia cu Alex Bodi.

Rămâne de văzut dacă cei doi se vor prezenta astăzi la notar, pentru a încheia în mod oficial căsnicia, pentru că astfel de tentative au mai avut loc şi în trecut. De data aceasta însă, Bianca ar fi declarat că nu se mai întoarce din decizia ei, scrie showbiz-intern/superexclusivitate-document-bomba-despre-divortul-biancai-dragusanu-de-bodi-a-fost-trimis-cu-executor-judecatoresc-222327.html">spynews.ro.

“Am aşteptări prea mari!”

Recent, chiar în ziua în care împlinea 38 de ani, Bianca Drăguşanu a mers la o emisiune tv şi a povestit, cu ochii în lacrimi, despre problemele dintre ea şi soţul său.

“Eu tot încerc de un an jumătate să fiu cea mai bună variantă a mea şi să fiu o femeie cu care consideră că orice bărbat are motive să se mândrească. Ideea este că eu sunt un om foarte mândru de mine şi de realizările mele, nu am ce să-mi reproşez din niciun punct de vedere.

Mai ales în relaţia pe care o am cu actualul meu soţ. Consider că merit să fiu iubită şi să primesc ceea ce dau. Am aşteptări prea mari!”, a mărturisit vedeta.

