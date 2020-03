Cel care a supărat-o pe Bianca este chiar soțul ei, Alex Bodi. După cum mărturisește blonda, acesta a certat-o chiar de ziua ei, după ce tot el a fost primul care a felicitat-o cu această ocazie. Acesta nu s-a putut abţine şi a certat-o pentru o poză „prea sexi” pe care blondina a postat-o pe contul personal de Instagram.

„Primul telefon a fost de la soțul meu, la ora 12.00. problema este că după aceea m-a sunat și m-a ținut la telefon 45 de minute, l-a deranjat o poză pe care mi-am pus-o pe instagram și care a considerat el că este prea vulgară.

Eu am considerat că nu este o poză care să îl deranjeze. Eu prin personalitatea mea şi firea mea sunt o femeie sexi, nu sunt o femei vulgară sau indecentă. De când sunt cu el am ţinut cont în toate postările mele. Se pare că nu a fost îndeajuns.” , a mărturisit Bianca.

De un an de zile încerc să fiu cea mai bună variantă a mea

Bianca a spus că dorește să aibă parte de liniște și iubire de ziua ei, iar de un an de zile se străduie, de dragul fetiței sale, să fie bine.

„Are nevoie să mă vadă cum mă ştii tu pe mine. îmi trebuie echilibru, linşte, dragoste, înţelepciune. Lucrurile astea îmi trebuie de ziua mea. Încerc de un an de zile să fiu cea mai bună variantă a mea. Nu am ce să îmi reproşez din niciun punct de vedere în relaţia mea cu actualul său, cu persoanele cu care lucrez. Merit să fiu iubită şi să primesc ceea ce dau”, a mai spus Bianca Drăguşanu.

Cum a reacționat Alex Bodi după cearta iscată

Alex Bodi a oferit primele declarații după cearta iscată în familie și poza buclucașă care a creat acest incident. Bodi a mărturisit că o apreciază mai mult pe Bianca atunci când se imbracă elegant și e bine să fie acoperită pentru că „de dezbrăcat se dezbracă toată lumea”.

„Din moment ce esti o femeie de afaceri, esti sotie, ce vrei? Să pozezi in Playboy? E mai bine să fii acoperită, ca de dezbrăcat se dezbracă toată lumea. Eu i-am spus de multe ori că o apreciez mai mult cand se îmbracă elegant, se îmbracă frumos (…) Eu i-am spus de azi dimineață, după ce am avut discutia. Nu că ea nu își permite, dar i-am zis „lasă-mă să îți organizez, că am vorbit cu niște persoane”. A spus că nu are nevoie. Dacă eu vreau să fiu ok cu tine și tu îmi spui că nu ai nevoie, cum să îți fac ziua mai frumoasă?”, a spus Alex Bodi.

