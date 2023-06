Mugur Mihăescu este unul dintre cei mai apreciați actori și comedianți din România! Se poate lăuda cu o carieră impresionantă, cu o parteneră de viață care îi este alături de 30 de ani, și cu o fiică de care este extrem de mândru.

Mugur Mihăescu se simte mai tânăr decât în buletin

Vineri, pe 2 iunie, Mugur Mihăiescu a împlinit vârsta de 56 de ani. Acesta a spus însă că se simte cu 15-20 de ani mai tânăr.

„Bănuiesc că am undeva la 34, 40 de ani. Este ceva greșit la CNP-ul meu, greșesc când îmi numără anii (râde). Mă simt foarte bine, sunt sănătos și totul e ok”, a declarat el pentru Fanatik.

Actorul a povestit, de asemenea, că prima zi de naștere pe care și-a sărbătorit-o a fost la 18 ani.

„Să știi că, până la 18 ani, nu țin minte să-mi fi sărbătorit vreodată ziua de naștere. Dar la majorat mama a închiriat o casă unde am avut vreo 45 de invitați, de la colegi de clasă la familie.

Nu-mi aduc aminte dacă atunci am băut prima dată și cred asta e un semn că poate am făcut-o (râde)”, a spus el.

Mugur Mihăescu, deși a fost mai mult crescut de bunicii săi, a vorbit emoționat despre clipele petrecute cu mama sa, ea fiind și cea care l-a îndrumat spre o carieră artistică.

„Toate clipele petrecute lângă mama acum, la vârsta asta, le privesc că pe niște clipe memorabile. Când eram mic nu știu dacă acordam prea multă atenție, dar acum mi-e dor să și primesc o palmă de la ea. Asta apropo de ce câștigi și pierzi în viață”, a spus acesta.

Actorul se poate lăuda cu o familie frumoasă

Actorul are, de asemenea, o familie frumoasă. Acesta este însurat de 30 de ani cu Rodica, iar împreună au o fiică pe nume Ivona.

„Nu știu dacă am cucerit-o deodată, ne știam de foarte mult timp. Îi plăcea anturajul nostru pentru că se râdea mult, se simțea bine cu noi. Cred că am cucerit-o cu zâmbetul. Am fost colegi de liceu și de facultate, familiile noastre se știau.

Când am făcut pasul spre a fi împreună era ca și cum ne știam, deja, de o viață. Am zis să încercăm și văd că ne-a reușit. Rodica reprezintă jumătatea mea mai bună”, a povestit el.

Mugur Mihăescu, despre celebritate

Toată România a auzit de Leana și Garcea de la Vacanța Mare, dar Mugur Mihăescu a spus că faima sa nu a venit peste noapte, ca în alte cazuri, ci a fost rezultatul unei munci susținute. Actorul a spus însă că celebritatea are și dezavantaje.

„Noi am cunoscut celebritatea pas cu pas, nu am fost luați din ‘apă caldă și aruncați în ‘apă rece. Am crescut organic, cum se spune la ora actuală. A fost o celebritate frumoasă și muncită. Când vedeam sălile arhipline nu mă gândeam la celebritate, mă gândeam doar cum să le aducem și mai mult.

Celebritatea nu are cum să ți se ‘urce la cap dacă vine pas cu pas. Prin anii 2001, 2002 îmi aduc aminte că nu puteam să ies cu fata la plajă că trăgeau oamenii de mine ca la poza cu maimuța. Mă încerca și o oarecare fobie când ieșeam în mulțime, dar îmi și plăcea să fiu acolo”, a spus comediantul.