Moartea lui Robinson a fost anunțată pe Facebook de actorul și muzicianul MJ Allen, care a jucat alături de regretatul actor în filmul "Just for a Week", conform People.

Moartea lui Robinson a fost anunțată pe Facebook de actorul și muzicianul MJ Allen, care a jucat alături de regretatul actor în filmul ”Just for a Week”, conform People.

Chris Robinson a murit în somn, la ferma sa din Arizona

„A murit liniștit, în somn, la ferma sa de lângă Sedona, Arizona”, a declarat Allen în mesajul omagial de pe rețelele de socializare. „Suferea de insuficiență cardiacă de ceva vreme și aceasta este cauza oficială a morții”, a continuat el.

Reprezentanții lui Robinson nu au răspuns imediat solicitării PEOPLE de a comenta. De-a lungul carierei sale, Robinson a avut peste 100 de roluri în televiziune și filme.

Cariera lui Chris Robinson a început în anii 60

Cariera actorului la Hollywood a început in anii 60 cu roluri în filmele ”The Young Savages” și Birdman of Alcatraz, alături de Burt Lancaster în rol principal. A obținut apoi primul principal în serialul ”12 O’Clock High”, difuzat de ABC, în 1967. Actorul a jucat rolul sergentului Alexander „Sandy” Komansky în timpul celui de-al doilea și al treilea sezon al serialului.

Un deceniu mai târziu a interpretat rolul Dr. Rick Webber în serialul „ General Hospital” în 1978. A apărut în populara telenovelă cu intermitențe până în 2013.

”Nu sunt doctor, dar joc unul la televizor”

Robinson a devenit cunoscut și ca vânzător ambulant într-o reclamă la siropul de tuse Vicks, unde rostea faimoasa frază: „Nu sunt doctor, dar joc unul la televizor”.

A fost ulterior înlocuit de Peter Bergman din „All My Children”, în contextul scandalului de evaziune fiscală în care are implicat.

Pe lângă ”General Hospital”, Robinson a jucat și în alte două telenovele îndrăgite.

Robinson s-a alăturat distribuției serialului ”Another World” în rolul lui Jason Frame la sfârșitul anilor 1980, înainte de a fi distribuit în telenovela ”The Bold and the Beautiful”, unde a jucat între 1992 și 2005.

De asemenea, a avut roluri în seriale precum Sea Hunt, Death Valley Days, 77 Sunset Strip, Gunsmoke, The Fugitive, The Man from U.N.C.L.E., Hogan’s Heroes, Medical Center și Barnaby Jones.

Pe marele ecran, a apărut în filme precum „Because They’re Young”, „The Long Rope”, „Shootout at Big Sag”, „Lady in Cement”, „The Cycle Savages”, „The Hawaiians”, „Revenge Is My Destiny”, „Amy” și „Savannah Smiles”.

Ultimul său rol a fost în „Just for a Week” în 2022.