Podcastul va fi disponibil începând cu 21 februarie, ora 12:00, pe YouTube și Spotify, cu episoade noi publicate săptămânal.

„Vagabonzi și Aristocrați” este construit ca un spațiu de dialog, nu ca o platformă de verdicte rapide. Temele abordate includ sănătatea și bunăstarea animalelor, prevenția, hrana, comportamentul, miturile frecvent întâlnite, dar și subiecte sensibile sau controversate din jurul industriei dedicate animalelor de companie. Tonul evită deliberat didacticismul și soluțiile universale, punând accent pe responsabilitate, context și experiență reală.

Pentru publicul care îl cunoaște pe Dr. Liviu Harbuz din emisiunea „Prieteni fără cuvinte”, podcastul reprezintă o continuare firească, într-un format mai amplu și mai personal. Pentru publicul nou, este o invitație la o conversație onestă despre ce înseamnă cu adevărat să ai un animal: bucurie și atașament, dar și limite, greșeli și decizii dificile.

„Avem nevoie de mai multă claritate și de mai puține mituri atunci când vorbim despre animale. Acest podcast își propune să creeze un spațiu în care întrebările incomode pot fi puse fără teamă, iar răspunsurile pot fi discutate fără presiunea soluțiilor facile”, declară Dr. Liviu Harbuz.

Un element distinctiv al proiectului este prezența lui Aris, asistent virtual și partener de conversație, care formulează întrebări incomode și reflectă dileme reale din perspectiva publicului.

„Vagabonzi și Aristocrați” este susținut printr-un parteneriat strategic cu Evenimentul Zilei. În cadrul acestui parteneriat, o serie de dezbateri live vor fi realizate pe canalul de YouTube „Hai România!”, extinzând temele abordate în podcast într-un cadru editorial mai amplu.

Dr. Liviu Harbuz este medic veterinar cu experiență în domeniul sănătății și bunăstării animalelor, cunoscut publicului larg pentru activitatea sa în spațiul media și pentru emisiunea „Prieteni fără cuvinte”. De-a lungul anilor, a susținut constant educația privind responsabilitatea față de animale și dialogul echilibrat în jurul subiectelor sensibile din domeniu.

Platforme de difuzare

YouTube: https://www.youtube.com/@VagabonziSiAristocrati

Spotify: https://open.spotify.com/show/4KU5vAe9qurYtwZw7H2FFo

TikTok: https://www.tiktok.com/@vagabonzisiaristocrati

Facebook: https://www.facebook.com/VagabonziSiAristocrati

Instagram: https://www.instagram.com/vagabonzisiaristocrati/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/vagabonzisiaristocrati/

Web: https://vagabonzisiaristocrati.ro