Capital: Care a fost cel mai important proiect pe care l-ați derulat ca director executiv al Agenției Naționale de Transplant?

Dr. Guenadiy Vatachki: Cred că cel mai important proiect este rezolvarea problemei numărului scăzut de donatori. Suntem penultimii în Europa la acest capitol şi este păcat, fiindcă avem un potențial foarte mare, însă nu îl valorificăm suficient. În cazul pacienților care, din păcate, se sting, lupta este pierdută – însă ține de noi să le oferim această şansă postmortem de a salva alte vieți.

Acest lucru se poate remedia prin informarea populaţiei şi instruirea personalului dedicat, pentru ca donarea de organe să devină o opţiune cunoscută, înţeleasă şi asumată. Mă bucur să anunţ că eforturile noastre la ANT dau roade: în acest an am reuşit să depăşim numărul de prelevări de organe de la donatori în moarte cerebrală înregistrat anul trecut!

C: Ați amintit de faptul că România este printre ultimele țări din Europa. Care sunt cele mai mari provocări cu care vă confruntați în prezent?

GV: Cea mai mare provocare o reprezintă deficitul de donatori şi necesitatea creşterii încrederii publicului în sistemul de transplant. Am investit constant în informare, transparenţă şi formarea specialiştilor implicați, astfel încât fiecare caz de donare să fie tratat cu profesionalism şi respect faţă de donator şi familie. Creşterea nivelului de încredere al populaţiei în sistemul de transplant este un obiectiv care poate fi atins prin derularea unor campanii constante de informare, educare şi conştientizare privind importanța donării de organe.

Totodată, consolidarea unei culturi a cooperării între instituțiile medicale, profesioniştii din domeniu şi comunitatea în ansamblu este esențială pentru îmbunătățirea performanţei şi sustenabilității sistemului național de transplant.

C: Ce măsuri a luat agenția, în acest an, pentru a remedia problemele menționate?

GV: Pentru 2025, prioritățile Agenției Naționale de Transplant au inclus extinderea rețelei de spitale acreditate pentru activități de prelevare şi transplant, formarea de noi coordonatori de transplant, digitalizarea proceselor administrative şi intensificarea campaniilor publice de informare privind donarea de organe. Am demarat anul acesta două campanii de informare privind donarea de organe şi ţesuturi. Prima este „Cadoul Vieţii”, o campanie națională care ne învață să purtăm acea conversație esențială în familie despre ce alegem să lăsăm în urmă, despre continuitate şi speranță.

Cea de-a doua, „Fearless Donors”, este o inițiativă curajoasă alături de comunitatea motocicliştilor, care transformă un stereotip negativ într-un apel la solidaritate şi curaj. Vom continua aceste campanii cu şi mai multă energie, pentru că fiecare conversație – în familie, între prieteni, în societate – despre donarea de organe şi ţesuturi poate salva o viaţă.

C: În acest context, care considerați că sunt principalele nevoi ale sistemului de sănătate din România?

GV: Sistemul medical românesc are nevoie de stabilitate, digitalizare şi investiții continue în educația profesională. Din perspectiva Agenției Naționale de Transplant, viitorul trebuie să se bazeze pe cooperare interinstituțională, încredere şi solidaritate.

Numai printr-un efort comun putem transforma donarea de organe într-un gest firesc de generozitate şi într-o componentă esenţială a medicinei moderne. Fiecare viață salvată este dovada că atunci când punem suflet, ştiinţă şi compasiune laolaltă, miracolele devin realitate.

C: Pentru că ați vorbit despre viitor, care sunt perspectivele Agenției pentru următorul deceniu?

GV: În următorii zece ani, îmi doresc ca Agenţia Naţională de Transplant să devină un model regional de bune practici. Ne propunem să implementăm tehnologii moderne, să extindem colaborarea internațională şi să asigurăm sustenabilitatea programelor naționale prin parteneriate solide cu spitalele publice.

Viziunea noastră este aceea a unei Românii în care donarea de organe este un gest firesc, asumat și susținut de întreaga societate.