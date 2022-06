Dosarul privind aderarea României la Schengen, o frustrare. Klaus Iohannis: Chestiunea este complicată

La finalul Summit-ului Uniunii Europene, președintele Klaus Iohannis a vorbit despre aderarea României la Spațiul Schengen, subliniind că s-a implica în acest proces și personal, dar și alături de echipa guvernamentală.

Șeful statului a fost întrebat, la Bruxelles, cu privire la progresele privind aderarea României la Spațiul Schengen, având în vedere că prim-ministrul croat a făcut un apel de impulsionare a procesului de aderare.

„Chiar dacă pare că nu se face mult, pot să vă asigur că ne-am implicat foarte mult în această speţă. Echipa mea, echipa guvernamentală şi eu personal am avut o serie întreagă de discuţii. Chestiunea este complicată şi prin faptul că a trecut foarte mult timp de la evaluarea propriu zisă şi faptul că s-a adresat premierul Parlamentului, da, este un pas procedural pentru a obţine avizul Parlamentului European. Noi am făcut acest pas în 2011, dar de acolo mai sunt paşi de făcut. Se negociază, noi suntem implicaţi în negocieri şi sperăm ca în final să avem şi noi o soluţie bună pe acest dosar, care, trebuie să fim sinceri, şi pentru noi reprezintă o frustrare”, spune Klaus Iohannis.

Amintim că președintele României participă la reuniunile liderilor din Uniunea Europeană și Balcanii de Vest, la Consiliul European și la Summit-ul Euro în format extins.

România este pregătită să adere la Spațiul Schengen

În urmă cu câteva zile, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, spunea că țara noastră este pregătită să adere la Spațiul Schengen și că are susținere din mai multe părți.

Bogdan Aurescu a vorbit la Digi 24 despre aderarea României la Spațiul Schengen. Ministrul de Externe a fost întrebat dacă la vizita efectuată în Franța a discutat și despre aceste aspecte, iar răspunsul a fost afirmativ.

Potrivit acestuia, în cadrul discuțiilor de la Paris a-a vorbit despre războiul din Ucraina, dar și despre criza la nivel global, care afectează din ce în ce mai multe țări, inclusiv România.

„Am vorbit de foarte multe lucruri. A fost o întâlnire extrem de bună, pe 9 iunie la Paris, am stat peste o oră de vorbă împreună cu doamna ministru și discuția a fost foarte, foarte bună, pentru că am discutat despre tot ceea ce ne interesează în contextul actual. Am vorbit foarte mult despre Ucraina, despre cum putem susține Ucraina în continuare”, a spus ministrul.