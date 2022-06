Bombă pe scena politică românească! Și-a dat demisia chiar acum. Este Breaking News (UPDATE)

UPDATE 2

Prim-ministrul Nicolae Ciucă a luat act de anunțul demisiei lui Adrian Chesnoiu din funcția de ministru al Agriculturii.

„Prim-ministrul României Nicolae-Ionel Ciucă a luat act de anunțul demisiei domnului Adrian Chesnoiu din funcția de ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Guvernul României își menține angajamentele de a asigura standardele de integritate și profesionalism necesare bunei funcționări a Executivului”, transmite Executivul.

UPDATE

Adrian Chesnoiu a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care precizează că nu a săvârșit nicio faptă de natură penală sau de corupție și că și-a desfășurat activitatea cu integritate și dedicare.

De asemenea, el spune că se retrage din funcția de ministru al Agriculturii și că se si autosuspendă din Partidul Social Democrat (PSD).

„NU am săvârșit nicio faptă de natură penală sau de corupție și mi-am desfășurat mereu cu integritate și cu dedicare activitatea mea executivă!

În urma apariției în spațiul public a unor suspiciuni cu privire la activitatea mea ministerială, am luat următoarele decizii: Le solicit tuturor deputaților din toate partidele vot pentru ridicarea imunității parlamentare, deoarece eu consider că suntem cu toții egali în fața legii și vreau să am posibilitatea de a elimina orice potențială suspiciune!

Mă retrag din funcția de ministru – nu vreau să planeze nicio suspiciune asupra activității mele guvernamentale. De asemenea, mă autosuspend din Partidul Social Democrat!

Vă mulțumesc tuturor celor care aveți încredere în mine, în nevinovăția mea și în toate lucrurile bune pe care le-am făcut! Doamne ajută”, se arată în mesajul acestuia.

ȘTIRE PRINCIPALĂ

Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, demisionează din Guvern și a cerut colegilor săi să voteze ridicarea imunității sale, spun sursele politice, care adaugă că acesta nu va demisiona din Camera Deputaților.

„Va demisiona de la minister și din funcțiile de partid. Nu va pleca din Camera Deputaților, însă va cere colegilor să voteze pentru ridicarea imunității parlamentare”, spun sursele politice.

DNA a cerut ridicarea imunității

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a cerut, joi, ridicarea imunității ministrului Agriculturii, Adrian Chesnoiu. Instituția cere Camerei Deputaților să facă acest lucru deoarece oficialul este acuzat de abuz în serviciu și spune că acest lucru va permite efectuarea urmăririi penale.

Procurorii DNA spun că, în perioada 9 februarie-11 aprilie anul curent, ministrul Agriculturii ar fi determinat o persoană din subordine să îi furnizeze unui coleg o parte din subiectele pentru probele scrise la concursurile pentru ocuparea posturilor de consilier clasa I, șef serviciu, director executiv adjunct și director executiv ale unor direcții județene.

„Subiectele respective ar fi ajuns ulterior la patru candidați “agreați” dintre care, în urma susținerii probelor scrise și orale, doar trei au promovat concursurile respective. De menționat este faptul că, la intervenția directă a ministrului, în cazul unuia dintre candidați, membrii comisiei ar fi fost nevoiți să-l promoveze pe acesta în condițiile în care nu obținuse un punctaj corespunzător. Ca urmare a acestui demers, persoana respectivă a fost numită în funcția de șef serviciu, obținând până în prezent venituri salariale în valoare de 33.782 lei”, arată Direcția Națională Anticorupție (DNA).

PSD a reacționat imediat

Purtătorul de cuvânt al social-democraților, Ștefan Radu Oprea, a precizat că PSD o să voteze cu privire la ridicarea imunității ministrului Adrian Chesnoiu, însă a adăugat că el nu crede că acesta ar fi făcut ceea ce spun procurorii DNA.

„Am foarte mari dubii personale din relația pe care am avut-o cu domnul ministru. Ceea ce a făcut până acum pentru agricultura României sunt lucruri bune. Nu o spunem noi, ci fermierii. Cred că PSD și-a exprimat opinia. Bănuiesc că da, o să votăm pentru ridicarea imunității. Nu cred că există un dubiu în zona asta. Acum recunosc: sunt subiectiv. Îl cunosc și îmi e foarte greu să cred că ar fi făcut așa ceva”, a precizat acesta.