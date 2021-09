Doliu uriaș în cinematografie. Influentul regizor Melvin Van Peebles a murit, marți seara, acasă, în Manhattan. Regizorul în vârstă de 89 de ani a fost cunoscut mai ales pentru filmele sale independente Watermelon Man (1970) și Sweet Sweetback’s Baadasssss Song (1971). Acesta a fost considerat pionier al cinema-ului afro-american, notează npr.org.

Melvin Van Peebles a fost, de asemenea, tatăl lui Mario Van Peebles, cu care a scris și regizat filmul Panther în 1995. Van Peebles, tatăl, a declarat pentru NPR în acel an, că a considerat acel film o lecție de istorie pentru copiii prea mici pentru a-și aminti activismul comunității Panthers.

„Dar mai mult decât o lecție de istorie, pentru că istoria poate spune multe povești. Această lecție de istorie îi încurajează și pe tineri să fie activi”, a spus el.

Melvin Van Peebles a inspirat o generație de tineri cineasti să fie activi. Primele sale filme au fost filmate pe bugete minore – și filmate cu umor provocator, încărcat politic. A jucat rolul principal în Baadasssss Song al lui Sweet Sweetback.

Van Peebles s-a născut la Chicago în 1932. Regizorul era multi-talentat: a fost, de asemenea, un dramaturg, pictor și compozitor care a studiat astronomia . Moartea sa a venit cu puțin înainte de a 50-a aniversare a Baadasssss Song a lui Sweet Sweetback și a unei sărbători planificate de Festivalul de Film de la New York.

Cine a fost Melvin Van Peebles

„Într-o carieră de neegalat care s-a distins prin inovaţie neîntreruptă, curiozitate nelimitată şi compasiune spirituală, Melvin Van Peebles a lăsat o amprentă de neşters în peisajul cultural internaţional prin filmele, romanele, piesele de teatru şi muzica lui”, a transmis The Criterion Collection.

El a regizat „Don’t Play Us Cheap!” (1973), „Identity Crisis” (1989), „Bellyful” (2000), iar în 2005 a fost subiectul documentarului „How to Eat Your Watermelon in White Company (and Enjoy It)”.

Van Peebles a jucat în filme ca „O.C. and Stiggs” (1985), de Robert Atman, „Jaws: The Revenge” (1987), „Boomerang” (1992), de Reginald Hudlin, „Last Action Hero” (1993), „The Hebrew Hammer” (2003) şi „Peeples” (2013).

Sursa foto: de.wikipedia.org

Sursa foto: Dreamstime