Doliu în lumea muzicii! A murit mare artistă Sarah Dash. Cântăreaţa americană Sarah Dash era membră a grupului Labelle, cunoscut pentru melodia „Lady Marmelade”. Ea a murit la vârsta de 76 de ani.

Până la acest moment nu se cunoaște cauza exactă a decesului. Potrivit primelor informații, marea artistă ar fi avut mai multe probleme de sănătate care în timp s-au agravat. Apropiații nu au făcut până acum nicio declarație despre acest tragic eveniment. Se așteaptă însă să apară în scurt timp detalii despre înmormântare și locul la care pot veni cei care au cunoscut-o pentru a aduce un ultim omagiu.

Sarah Dash a făcut mulți ani parte din grupul Labelle, care a participat la cele mai cunoscute eveniment. Pe lângă asta, Dash a înregistrat şi a fost acompaniatoare live a unora dintre cele mai importante nume din industria muzicală, printre care The Rolling Stones, Keith Richards, Stevie Wonder, Laura Nyro, Alice Cooper, The O’Jays, Wilson Pickett şi Bo Diddley.

Cine este Sarah Dash

Primul ei albul a fost lansat în 1971, urmat de „Moon Shadow”, în 1972. Succesul a fost asigurat de trei dintre albumele ei „Nightbirds”, „Phoenix” şi „Chameleon”, care au. Piesa „Lady Marmelade”, single inclus pe „Nightbirds”, a fost cea care i-a adus cele mai mari reușite și a făcut-o celebră în lumea întreagă.

Celebra artistă a făcut parte și din show-uri de tip one-woman ca „Dash of Diva” şi „Sarah: One Woman”. În 2008, grupul s-a reunit din nou pentru a lansa un album, „Back to Now”, produs de Lenny Kravitz şi Wyclef Jean, între alţii.

Sarah Dash a fost recunoscută și inclusă în multe proiecte. Cel mai important a fost că a fost inclusă în Grammy Hall of Fame în 2003 şi a fost Music Ambassador al Trenton.

