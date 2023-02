Doliu imens. Un medic american de 34 de ani a fost ucis în Bahmut. Este vorba despre Pete Reed, care și-a pierdut viața în timp ce lucra pe linia frontului în Ucraina, la doar câteva săptămâni după sosirea în țară.

Pete Reed a fost ucis joi în timp ce ajuta la evacuarea civililor, după ce vehiculul său a fost lovit de o rachetă în Bahmut. Acest oraș din est a devenit un focar de lupte aprige, potrivit unui comunicat al Global Response Medicine, grupul de ajutor umanitar pe care l-a fondat.

Bombardamentele au rănit aproximativ cinci persoane. În ultimele săptămâni, Bahmut și orașul învecinat Soledar au fost ținta bombardamentelor și atacurilor la sol din partea trupelor ruse și a mercenarilor Wagner, a arătat Kyiv Independent.

Reed era un veteran al marinei americane. El a fost „ucis în timp ce acorda ajutor” într-o misiune cu o altă organizație, a declarat GRM într-o declarație postată pe rețelele de socializare, scrie CNN.

„Ieri, fondatorul GRM, Pete Reed, a fost ucis la Bahmut, Ucraina. Pete a fost piatra de temelie a GRM, fiind președinte al Consiliului de Administrație timp de 4 ani. În ianuarie, Pete a renunțat la GRM pentru a lucra cu Global Outreach Doctors în misiunea lor din Ucraina și a fost ucis în timp ce acorda ajutor”, potrivit unei postări distribuite pe Instagram.

Yesterday, GRM founder Pete Reed was killed in Bakhmut, Ukraine. Pete was the bedrock of GRM, serving as Board President for 4 years. In January, Pete stepped away from GRM to work with Global Outreach Doctors on their Ukraine mission and was killed while rendering aid. #Ukraine pic.twitter.com/Tpwyou1LmM

— Global Response Medicine (@GRM_Global) February 3, 2023