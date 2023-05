Cooper Harris Andrews, fost pușcaș marin de origine afro-americană, și-a pierdut viața pe câmpul de luptă din Ucraina. Acesta a murit la doar 26 de ani la periferia orașului ucrainean Bahmut, săptămâna trecută, pe „Drumul Vieții”, o cale de acces în Bahmut, folosită de armata Ucrainei pentru a-și realimenta forțele militare și pentru a evacua civilii.

„Andrews a fost lovit de un mortier, probabil pe 19 aprilie. Trupul lui Andrews nu a fost încă recuperat din cauza luptelor în curs de desfășurare în jurul orașului”, a declarat mama sa, Willow Andrews, potrivit CNN.

Luni, 1 mai 2023, Departamentul de Stat al SUA a transmis că poate „confirma moartea unui cetățean american în Ucraina”, fără a da, însă, numele răposatului.

„Suntem în contact cu familia și oferim toată asistența consulară posibilă. Din respect pentru intimitatea familiei în această perioadă dificilă, nu avem nimic de adăugat”, a spus un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat din SUA, potrivit sursei citate anterior.

Cooper Harris Andrews a lucrat pentru grupul de activiști „Comitetul de Rezistență”, care a informat că a fost ucis în timp ce asista la evacuarea civililor din Bahmut. Cooper Harris Andrews și-a părăsit orașul natal (Cleveland, Ohio) în noiembrie 2022 și s-a alăturat Legiunii Străine din Ucraina, un grup de luptători străini care ajută soldații ucraineni.

Contractul său s-a încheiat în martie 2023, dar el a decis să rămână în Ucraina, a precizat mama sa.

Tot săptămâna trecută, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a denunţat un atac al armatei Rusiei asupra unui muzeu de istorie locală din oraşul nord-estic Kupiansk. Potrivit spuselor sale, zece persoane au fost rănite, iar un om și-a pierdut viața.

„Kupyansk, muzeu de istorie locală. Armata Rusiei l-a lovit cu rachete. Până acum, se știe că un angajat al muzeului a fost ucis, iar alte zece persoane au fost rănite. Mai sunt oameni sub dărâmături. Țara teroristă face totul pentru a distruge complet Ucraina. Nu avem dreptul să uităm de asta nici măcar o secundă. Trebuie să aducem pe Rusia în fața justiției atât pe câmpul de luptă, cât și cu sentințe echitabile pentru teroriști”, a scris, marțea trecută, Volodimir Zelenski pe contul său de Twitter.

Lângă mesajul său, președintele Ucrainei a atașat un clip video în care se vede o clădire distrusă, cu ferestrele aruncate în aer.

„Atacul rusesc a fost efectuat cu ajutorul unei rachete sol-aer S-300 de fabricaţie sovietică”, a scris, marți, Andrii Iermak, şeful Administraţiei Prezidenţiale din Ucraina, pe contul său de Telegram.

Kupyansk, local history museum. 🇷🇺 missile strike. So far, it is known about the dead employee of the museum and ten wounded. There are still people under the rubble.

The terrorist country is doing everything to destroy 🇺🇦 completely. We have no right to forget about it for a… pic.twitter.com/U2bt5RtxnL

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 25, 2023