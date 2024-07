Nou atac în Rusia! Dronele de atac ucrainene au atacat un bombardier strategic rus Tu-22M3 într-un aerodrom militar situat în nordul Rusiei, conform informațiilor prezentate de media Ukrainska Pravda, care citează o sursă din cadrul serviciilor de informații militare.

În urma unei operațiuni desfășurate de informațiile militare ucrainene în zona din apropierea Olenegorsk, un bombardier supersonic cu rază lungă de acțiune TU-22M3 a fost lovit pe aerodromul militar Olenia, care este baza aviației strategice a forțelor ruse. Totodată, s-au evitat detaliile suplimentare despre incident.

Sursa a menționat că aerodromul, de unde avioanele strategice rusești pleacă pentru a efectua atacuri cu rachete asupra Ucrainei, este situat la o distanță de 1.800 km de granița ucraineană.

Ulterior, Reuters, a obținut confirmarea acestei informații dintr-o sursă din cadrul serviciilor de informații militare ucrainene.

Ukrainska Pravda a raportat că alte atacuri asupra Rusiei au vizat un aerodrom militar în Engels, în regiunea Saratov, și unul în Diaghilevo, în regiunea Riazan. În plus, se menționează că o dronă a lovit o rafinărie de petrol în Riazan.

Reuters subliniază că nu poate verifica informațiile prezentate de media ucraineană în aceste situații.

Conform agenției EFE, apărarea antiaeriană rusă a anunțat că a doborât 24 de drone ucrainene în șapte regiuni ale țării în noaptea de vineri spre sâmbătă și în dimineața zilei de sâmbătă.

Potrivit Ministerului rus al Apărării, șapte drone au fost doborâte în regiunea de graniță Kursk și alte șapte în Riazan. De asemenea, drone ucrainene au fost distruse în provinciile Belgorod, Rostov, Briansk, Lipețk și Saratov, conform aceleiași surse.

According to sources in the Ukrainian Intelligence (GUR), the Russian Olenya airfield, in the Kola peninsula, was struck by drones. That Russian airbase is home to the their strategic Tu-22M3 bombers which are frequently used against Ukraine. pic.twitter.com/tbsmkkweXk

— (((Tendar))) (@Tendar) July 27, 2024