Doliu în muzică! O mare legendă a muzicii rock s-a stins din viață

Doliu în muzică! Chitaristul Bernie Marsden, cunoscut pentru că a cântat alături de trupa rock britanică Whitesnake în anii ’70 și ’80, a murit la vârsta de 72 de ani.

Muzicianul britanic a murit „liniștit” joi, înconjurat de soția și fiicele sale, a anunțat familia sa.

Împreună cu David Coverdale, Marsden a fost co-fondator al trupei Whitesnake și a lucrat la piese populare precum Here I Go Again și Fool For Your Loving.

Într-o declarație, familia lui Marsden a spus: „Suntem întristați să vă anunțăm că Bernie Marsden a murit. Bernie ne-a părăsit în mod pașnic joi seara, cu soția sa Fran și fiicele Charlotte și Olivia lângă el. Bernie și-a continuat dragostea pentru muzică, scriind și înregistrând până la sfârșit.”

Solistul Whitesnake, onorat să-l fi cunoscut pe Marsden

Coverdale, solistul trupei Whitesnake, a declarat că este „onorat” că a împărțit scena cu Marsden.

El a scris pe X (fostul Twitter): „Tocmai m-am trezit cu vestea îngrozitoare că vechiul meu prieten și fostul meu Snake Bernie Marsden a murit… Gândurile și rugăciunile mele sincere pentru familia, prietenii și fanii săi iubiți. Un om cu adevărat amuzant și talentat, pe care am fost onorat să îl cunosc și să împart o scenă cu el. RIP, Bernie.”

La postarea publicată de către David Coverdale, sute de fani au lăsat mesaje de condoleanțe la adresa chitaristului.

Și-a început cariera în 1972

Născut în Buckingham, Marsden și-a început cariera muzicală în diverse trupe înainte de a deveni profesionist cu UFO în 1972. A co-fondat Whitesnake împreună cu Coverdale în 1978 și a jucat un rol semnificativ în muzica lor.

În afară de anii petrecuți la Whitesnake, Marsden a înregistrat albume solo și a cântat cu alți muzicieni rock emblematici. Printre ei se numără:

Robert Plant,

Paul Weller,

Jon Lord (Deep Purple)

și Gary Moore (Thin Lizzy)

De asemenea, a făcut parte din trupa All Starr Band a lui Sir Ringo Starr.

În autobiografia sa intitulată „Where’s My Guitar: On The Tourbus With The Snakeman”, autopublicată în 2017, Marsden a împărtășit informații despre călătoria sa muzicală, inclusiv imagini private și inedite din cariera sa.