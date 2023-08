Halep e îndemnată să meargă la TAS

Simona Halep nu a primit încă niciun verdict în cazul său de dopaj și, după un an în care a stat pe tușă, zestrea sa de puncte este ruinată. Tenismena noastră a ajuns acum pe locul 1140 în ierarhia WTA și mai are doar 10 puncte, pe care le va pierde după US Open 2023, turneu programat în perioada 28 august – 10 septembrie.

Mădălina Diaconu, fostă juristă la Comitetul Olimpic Internațional, o îndeamnă pe Simona Halep să meargă la TAS, având în vedere că un verdict din partea Sport Resolutions întârzie să apară în cazul româncei.

”Simona poate deschide, acum, acțiune împotriva Sport Resolutions și a Agenției de Integritate a Tenisului la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Este foarte greu, se poate, nu este imposibil, dar este foarte greu! Ar trebui în acest caz ca Sport Resolutions să întârzie atât de mult cu sentința arbitrală încât să se poată demonstra că, practic, s-au făcut vinovați de denegare de dreptate. Orice este posibil, dar cazurile de contaminare sunt deosebit de speciale. În categoria de cazuri speciale de dopaj, practic ce i s-a cerut Simonei de către panelul Sport Resolutions a fost să aducă dovada sau dovezile, foarte solide, foarte clare și îndestulătoare despre două aspecte. Primul aspect, foarte important, să demonstreze cum a ajuns substanța interzisă în corpul său, altfel decât printr-o intenție de dopaj”, a explicat aceasta, potrivit ProSport.

Se poate demonstra că nu a avut intenția de a se dopa

Fosta juristă de la Comitetul Olimpic Internaţional a mai explicat faptul că Simona Halep şi echipa sa trebuie să demonstreze şi că intenţia de a se dopa nu a existat. În plus, nu se pune problema nici de neglijenţă, din partea sportivei şi a echipei sale.

Mădălina Diaconu recunoaşte că aceste lucruri nu vor fi totuşi uşor de demonstrat.