Doliu în lumea filmului după ce John Gabriel, a încetat din viață. Moartea lui Gabriel a fost anunțată pe Instagram de fiica sa, actrița Andrea Gabriel (Lost). „Cu o inimă nespus de grea împărtășesc vestea morții tatălui meu”, a scris ea.

„John Gabriel a fost eroul meu, modelul meu și campionul meu, dar mai presus de toate, tati. … Te voi iubi mereu”, a mai scris fiica actorului.

În ceea ce privește cauza morții, până în momentul de față nu au fost disponibile detalii cu privire la moartea sa, scrie hollywoodreporter.com.

Gabriel a apărut în rolul principal al lui John Wayne El Dorado (1966) – și a co-scris cântecul titlului filmului cu Nelson Riddle. Totodată, el a jucat rolul artistului sportiv de la WJM-TV Andy Rivers în serialul The Mary Tyler Moore Show de la CBS.

Actorul l-a înfățișat și pe Seneca, șef de personal la Spitalul Riverside din New York, în Ryan’s Hope din 1975 până în 1985, apoi s-a întors pe măsură ce spectacolul se încheia în 1988-89. În 1980, a primit o nominalizare la Emmy pentru un actor remarcabil într-un serial de dramă zilnic.

La începutul spectacolului, Seneca venise la New York în căutarea soției sale, Nell (Diana Van der Vlis), care îl părăsise. După ce a participat la uciderea ei milostivă, s-a căsătorit cu avocatul Jill Coleridge (Nancy Addison Altman), care l-a apărat în procesul crimei.

Cine a fost John Gabriel

John Gabriel s-a născut la 25 mai 1931, în Niagara Falls, New York, iar părinții lui dețineau un magazin alimentar. A jucat în piese la UCLA și, după un stagiu în Forțele Aeriene ale SUA, a semnat un contract la 20th Century Fox, unde i s-au acordat mici roluri în filmele din 1958 The Young Lions și The Hunters.

A apărut în seriale de televiziune precum Surfside 6, Hawaiian Eye, 77 Sunset Strip și The Flying Nun și a lucrat pe Broadway în The Happy Time și Applause.

În același timp, Gabriel a mai jucat și în filme precum Days of Our Lives, General Hospital, Loving, The Bold și Beautiful and Generations, dar și în spectacole precum Murder, She Wrote, Seinfeld and Law & Order.

De asemenea, el a produs talk-show-ul lui Charles Grodin pentru CNBC în 1995 și a lansat un album de standarde pop, From John With Love, în 1998.