O carieră impresionantă de șase decenii

Actorul mexican Sergio Calderon a avut o carieră care s-a întins pe parcursul a șase decenii și a jucat în peste 40 de filme de la Hollywood. Unul dintre cele mai cunoscute roluri ale sale a fost cel al căpitanului Vallenueva, în care a jucat alături de Johnny Depp în filmul din 2007 Pirații din Caraibe 3: La capătul lumii.

De asemenea, a jucat celebrul rol al „capului pe un băț” ținut de un extraterestru în filmul din 1997, Men in Black.

Într-un interviu acordat Los Angeles Times cu doar câteva zile înainte de moartea sa, a recunoscut că ‘adoră’ să joace personaje răufăcătoare.

„Îmi place să joc acest tip de personaje, pentru că oamenii chiar mă urăsc. Îmi spun pe stradă cât de mult mă urăsc. Dar pentru mine, acesta este succesul meu. Pentru că asta înseamnă că am reușit să conving oamenii cu ceea ce am interpretat”, mărturisea actorul, potrivit Daily Mail.

Calderon s-a născut într-un mic sat tropical din Mexic și s-a mutat la Ciudad de Mexico la vârsta de 10 ani, unde și-a dezvoltat dragostea pentru spectacole după ce a participat la o lectură de poezie. A obținut primul său rol de actor în 1970, jucând în „Podul din junglă”, care a fost filmat în Mexic.

El s-a mutat la Los Angeles nouă ani mai târziu, după ce a obținut carnetul Screen Actors Guild pentru rolul său din comedia The In-Laws.

A surprins publicul cu fiecare rol jucat

Într-un interviu recent, Calderon a dezvăluit că era încântat ori de câte ori era recunoscut pe stradă, dezvăluind că o femeie i-a spus odată că interpretarea sa din „Have You Seen My Son?” a lăsat-o cu ochii în lacrimi.

„Dacă pot să-i fac să plângă și să-i fac să râdă, atunci poate că sunt un actor bun”, a spus el.

Fanii devastați la aflarea veștii au reacționat pe Twitter și i-au adus un omagiu după moartea sa.

„Sunt atât de trist că Sergio Calderon a murit. Tocmai am citit și eu acel articol minunat despre el în LA Times. Întotdeauna m-am gândit la el ca la El Cajon, piratul de râu din The A-Team”, spunea unul dintre fanii săi.

„Odihnește-te în pace, Sergio. Aștept cu nerăbdare să aud comemorări de la colegii tăi” și „Sergio Calderon un alt talent fin. Spiritul său măreț și moștenirea sa trăiesc”, au spus alții în postările lor.

Actorul era căsătorit cu Karen Dakin, avea doi copii, pe Patrick Calderon-Dakin și Johanna Calderon-Dakin și trei nepoți: Krishnaavi, Emiliano și Victoria.