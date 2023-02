Mohyeddin era grav bolnav de mai multă vreme și era internat într-un spital din Karachi, a anunțat familia sa, informează Variety.

Mohyeddin s-a născut în 1931 în Lylallpur (în prezent Faisalabad), în India britanică. A studiat la Academia Regală de Artă Dramatică din Londra la începutul anilor 50.

După mai multe roluri în teatru, în piese ca ”Lungul drum al zilei către noapte”, „Julius Caesar” sau ”Trei surori”, actorul și-a făcut debutul în cinematografie în producția „A Passage to India”, în 1960, unde a interpretat rolul doctorului Aziz.

În 1962 a fost distribuit în filmul lui David Lean „Lawrence al Arabiei”

Zia Mohyeddin a fost distribuit apoi în filmul lui David Lean, „Lawrence al Arabiei” (1962), având rolul ghidului arab Tafas. În anii care au urmat a jucat în „Sammy Going South”, regizat de Alexander Mackendrick (1963), „Behold a Pale Horse” (1964) al lui Fred Zinnemann, „Khartoum”, regizat de Basil Dearden (1966), „Deadlier Than the Male” al lui Ralph Thomas (1966).

Au urmat „The Sailor from Gibraltar” (1967), „They Came from Beyond Space” (1967) și „Work Is a Four-Letter Word” (1968), în regia lui Peter Hall.

A revenit în Pakistan, dar a fost nevoit să se întoarcă în Anglia după ce a intrat în vizorul regimului militar

Mohyeddin s-a întors în Pakistan la sfârșitul anilor 1960 și a găzduit o emisiune TV extrem de populară,, „The Zia Mohyeddin Show” (1969-73) la postul PTV. A revenit în Marea Britanie la sfârșitul anilor 1970, după ce a intrat în vizorul regimului militar din Pakistan al generalului Zia-ul-Haq. Actorul a continuat să joace în serialul emblematic de la Granada Television „The Jewel in the Crown” (1984), „Partition”, regizat de Ken McMullen (1987) și „Immaculate Conception” (1992).

”Vocea lui va continua să rezoneze în inima și în mintea noastră”

În 2005, fostul președinte al Pakistanului, Pervez Musharraf, i-a cerut lui Mohyeddin să înființeze Academia Națională a Artelor și Spectacolului din Karachi, fiind numit actor emerit până la moartea sa. Mohyeddin a fost cunoscut și ca unul dintre cei mai importanți actori recitatori de proză și poezie în limba urdu.

În 2012, lui Mohyeddin i s-a acordat ”Hilal-e-Imtiaz”, a doua cea mai înaltă distincție civilă din Pakistan. „Este trist că o persoană cu atâtea calități umane și artistice ne-a părăsit. Vocea lui Ziei Mohyeddin va continua să rezoneze în inima și în mintea noastră”, a declarat prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif.

Președintele Pakistanului, Arif Ali, a spus: „Pentru mine este o pierdere personală. A fost un gigant al artelor, actor, producător, regizor și, mai presus de toate, un excelent recitator de proză și poezie”.

Un expert în literatura urdu și o adevărată instituție în lumea culturii și a divertismentului

Fostul premier pakistanez, Imran Khan, a postat pe Twitter următorul mesaj: „Mă întristează profund vestea morții lui Zia Mohyeddin. Îl cunoșteam de zeci de ani.

Era o persoană foarte cultă, un expert în literatura urdu și o adevărată instituție în lumea culturii și a divertismentului. Ne va fi dor de el. Rugăciunile mele merg către familia lui”.