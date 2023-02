Celebrul actor Mircea Diaconu a povestit cum a decurs ultima sa întâlnire cu regretatul Mitică Popescu.

Mitică Popescu a fost închis pe nedrept

Acesta a spus că a anticipat cumva moartea colegului său de breaslă, deoarece știa că Mitică Popescu se confrunta cu probleme de sănătate. Actorul a dezvăluit că ultima dată când s-au văzut, au stat la povești.

Totodată, a spus despre Mitică Popescu că a fost un om blând, care a avut o viață complicată. A fost închis pe nedrept și a reușit să își termine facultatea abia când a ieșit din închisoare.

”Din păcate, vestea asta la început de an, este dinainte anunțată, avea probleme. Ultima oară când m-am întâlnit cu el povesteam, iar faptul că ne-a părăsit este dureros.

A murit un om bun, un suflet bun, un om pe care nu l-am văzut niciodată ridicând tonul, deși viața lui a fost plină de complicații.

A fost închis pe nedrept, a făcut pușcărie vreo trei ani, nu și-a terminat facultatea, s-a reîntors la facultate și a terminat-o. A plecat la Piatra Neamț în teatrul acela minunat, mult mai târziu a revenit în București”, a spus Mircea Diaconu, potrivit Spynews.

Victor Rebengiuc, singurul actor rămas din generația sa

Un alt actor care și-a exprimat regretul la aflarea veștii colegului său de breaslă a fost Victor Rebengiuc. Acesta a spus că este singurul rămas din generația sa, dar va veni și rândul lui în curând.

„Și eu am primit vestea tristă. A jucat împreună. Am avut două scene în Moromeții. Nu am fost prieteni, nu am fost apropiați, am fost colegi. Nu am păstrat legătura, dar am apreciat talentul său. Era un actor talentat, avea farmec.

Avea haz de foarte multe ori și îmi plăcea de el ca actor. În curând, o să vină și rândul meu. Din generația mea nu a mai rămas nimeni. Eu sunt ultimul. Și așa c-o aștept …”, a declarat pentru viva.ro actorul Victor Rebengiuc.

Mitică Popescu s-a stins din viață la începutul acestui an

Mitică Popescu s-a stins din viață pe data de 3 ianuarie 2023, la Spitalul Elias, din cauza problemelor cu inima. A fost transferat acolo de la Spitalul Floreasca, unde a stat internat de la jumătatea lunii decembrie, la secția Cardiologie. Avea 86 de ani.

”A fost internat în Spitalul Elias în data de 27 decembrie, iar situaţia medicală s-a agravat în data de 30 decembrie”, au transmis reprezentanții Spitalului Elias la acel moment.