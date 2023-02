Victor Rebengiuc nu intenționează să se retragă de pe scena teatrului, în ciuda vârstei sale

Victor Rebengiuc, unul dintre cei mai îndrăgiți actori din România, va împlini onorabila vârstă de 90 de ani pe data de 10 februarie, context în care a dezvăluit că va părăsi scena teatrului abia când „nu îl vor mai ține puterile”.

„În ceea ce privește teatrul, voi continua să joc! Voi urca pe scenă până în acea clipă în care voi simți că pot să fac asta bine, adică să joc. Nu am spus că voi juca doar până la finele actualei stagiuni. Nu, voi juca până atunci când voi simți că nu mă mai țin puterile. Dar, atât timp cât am putere în mine, cât sunt capabil, voi juca!”, a declarat, luni, marele actor.

Acesta a recunoscut, totodată, că nu are nicio preferință anume între creațiile sale și că nu intenționează să schimbe nimic în viața sa.

„Nu am nicio preferință. Știu că am jucat în multe filme și spectacole de teatru și o iau ca atare. În plus, nu-mi doresc să schimb nimic din viața mea. În ceea ce mă privește, nu regret și nu am nimic de schimbat! Poate doar guvernul și orânduirea actuale!”, a dezvăluit vedeta.

Anunțul lui i-a luat prin surprindere pe fanii săi întrucât, anul trecut, el a anunțat că se va retrage din viața publică din cauza vârstei sale. În plus, el a precizat atunci că rolul încredințat în spectacolul „Tatăl”, o adaptare românească după piesa de teatru „The Father”, de Florian Zeller, va fi ultimul din cariera sa. Declarația sa i-a făcut pe fanii lui să creadă că Victor Rebengiuc se va retrage de pe scena teatrului.

Victor Rebengiuc nu își va sărbători ziua de naștere în acest an

Deși va împlini curând 90 de ani, marele actor nu va da prea mare importanță zilei sale de naștere.

„Ziua mea va fi una normală fiindcă nu sunt adeptul marilor sărbătoriri. La noi, totul trebuie să fie o sărbătoare. Despre ziua mea nu pot spune mare lucru. O aștept și nu am vreo idee despre cum o să fie! Când împlinești 90 de ani te gândești poate că e o pacoste vârsta atinsă!”, susține el, în stilul binecunoscut”, a mărturisit Victor Rebengiuc.

Din programul său nu vor lipsi micile sale tabieturi, precum vizionarea anumitor programe de televiziune.

„Nu mă mai uit la știri, de dinainte de pandemie, și nu regret deloc decizia luată. Prefer emisiunile de sport și să văd filme. Și de la noi, și de afară. Nu contează!”, a zis el în cadrul unui interviu acordat pentru impact.ro.

Victor Rebengiuc nu va merge să voteze în 2024

În cadrul acelui interviu, marele actor a fost întrebat dacă va fi prezent la cele patru tururi de scrutin electoral din 2024, în condițiile în care anul viitor va fi unul cu totul aparte din punct de vedere politic.

„Nu știu dacă voi merge să votez anul următor. Din mai multe motive. Va depinde mult și de starea de sănătate, dar și de candidaturile propuse. Dacă vor fi aceleași partide, aceleași fețe, nu mă duc!”, a spus el.