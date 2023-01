Actorul Victor Rebengiuc a transmis un mesaj după decesul lui Mitică Popescu, în care susține că a rămas singurul în viață din generația sa, dar, în curând, va veni și rândul său. Victor Rebengiuc și regretatul Mitică Popescu au jucat împreună în filmul Moromeții și au avut două scene memorabile.

„Nu a mai rămas nimeni din generația mea”

„Și eu am primit vestea tristă. A jucat împreună. Am avut două scene în Moromeții. Nu am fost prieteni, nu am fost apropiați, am fost colegi. Nu am păstrat legătura, dar am apreciat talentul său. Era un actor talentat, avea farmec. Avea haz de foarte multe ori și îmi plăcea de el ca actor. În curând, o să vină și rândul meu. Din generația mea nu a mai rămas nimeni. Eu sunt ultimul. Și așa c-o aștept …”, a declarat pentru viva.ro actorul Victor Rebengiuc.

Nu este pentru prima dată când maestrul spune că se gândește deja la moarte, precizând că a realizat că nu se teme de acel moment care va veni la un moment dat.

„Am împlinit 80 de ani şi acum sunt încă de mult intrat în acest hop, dar împlinind 80 de ani am început să mă gândesc la sfârşit. Nu mă gândisem până atunci deloc.

Mi s-a părut că nu aveam de ce să mă gândesc, mă simţeam bine, munceam, trăiam, mă bucuram, mă întristam, dar după 80 de ani am început să mă gândesc la sfârşit, la moarte, şi încetul cu încetul mi-am dat seama că n-am de ce să mă tem”, a declarat în urmă cu ceva vreme Victor Rebengiuc.

După 67 de ani de activitatea și-a anunțat retragerea

Victor Rebengiuc împlinește luna viitoare, pe 10 februarie, venerabila vârstă de 90 de ani. De asemenea, actorul și-a anunțat și retragerea anul trecut, spunând că rolul din spectacolul „Tatăl” de la Teatrul Bulandra din București va fi ultimul. Din păcate, sănătatea nu-i mai permite să-și continue activitatea, recunoscând că acest ultim spectacol a fost o adevărată provocare.

Anunțul privind retragerea sa a venit după 67 de ani de activitate în teatru și film, cu sute de roluri în fața publicului spectator și zeci de altele pe marile ecrane.

„Am 89 de ani, în curând o să am peste câteva luni 90, nu mai merge! Trupul meu nu-mi mai permite, sănătatea mea e în mare suferință, e greu. M-am luptat foarte tare în repetițiile astea ca să pot juca rolul ăsta. Sper să-l pot juca și în fața publicului de câte ori voi putea, dar nu mai vreau să mai antamez un alt rol. Gata! E ultimul rol pe care-l joc!”, a declarat Victor Rebengiuc la Digi24.

Marele actor a primit numeroase distincții pentru cariera sa, printre care Ordinul Național „Steaua României” în grad de cavaler, dar și decorația „Nihil Sine Deo” din partea regelui Mihai I.