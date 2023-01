Miitică Popescu a decedat, marți, 3 ianuarie, la spitalul Elias din București. Încă internat în spital, actorul a vrut să păstreze discreția și nu a dorit să fie publicate informațiile cu privire la starea sa de sănătate. Medicii au declarat ulterior că acesta suferea de probleme cardiace pe fondul multiplelor comorbidităţi.

Actorul a fost internat inițial pe 18 decembrie la Spitalul de Urgenţă Floreasca din București, în secția Cardiologie. Ulterior, a fost externat pe 30 decembrie, a transmis medicul Bogdan Opriţa, purtătorul de cuvânt al unității medicale, pentru ziarul Libertatea. La scurt timp, Mitică Popescu a fost internat la Spitalul Elias, acolo unde și-a petrecut ultimele clipe din viață.

Ce pensie avea actorul

Într-o declarație făcută în anul 2021 pentru Playtech, actorul a precizat ce pensie primește de la statul român după 53 de ani de muncă în teatru. Declarația a fost făcută pentru a spulbera zvonurile de atunci precum că ar primi doar 1.300 de lei. Respectiv, Mitică Popescu a infirmat acest lucru.

„Nu este adevărat, nu am o pensie atât de mică. După 53 de ani de activitate, nici nu aveam cum să primesc doar atât. Am o pensie lunară de peste 5.000 de lei, plus banii pe care îi primesc din drepturile de artist. Nu am ajuns la sapă de lemn. Nu am cum, pentru că am muncit toată viața, nu am cum să primesc o pensie atât de mică.”, a declarat Mitică Popescu.

Cu o carieră de peste patru decenii în domeniul artei teatrale, Mitică Popescu s-a consacrat ca actor la Teatrul Mic din București. În anul 2009, acesta a fost recompensat cu „Premiul UNITER pentru întreaga activitate”. Pe lângă activitatea artistică, Mitică Popescu mai este cunoscut pentru că a realizat emisiunea „D’ale lu Mitică” de la TVR2.

Despre marele regret

Mitică Popescu era singur din anul 1998, de când a rămas văduv, după moartea soției sale Leopoldinei Bălănuță. Acesta nu a avut nici moștenitori.

„Regret că nu am copii dar în profesia noastră nu realizezi la timp chestia asta. N-ai timp să ţii nici măcar o floare… Îmi amintesc că atunci când s-a prăpădit bietul tata am avut nu ştiu câte spectacole în acea săptămână. Poldi (n.red. soția lui, Leopoldina Bălănuță) nici n-a putut veni la înmormântare, că avea matineu. Eu dimineaţa am fost la înmormântare la tata, iar seara eram pe scenă. Această meserie înseamnă sacrificii.”, a declarat actorul, pentru Adevărul, în anul 2011.