Fața necunoscută a lui Mircea Diaconu. Marele actor a relatat un moment special la HAI România!

Marele actor Mircea Diaconu a relatat un moment special în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube al „HAI România!”.

„Am jucat în Actorul și Sălbaticii, am jucat comisarul de Poliție care îl protejează pe Caragiu. (…) A insistat Titus Popovici, care este scenarist și a fost cel mai bun scenarist pe care l-am avut vreodată. (…) M-a vrut neapărat acolo și m-a impus într-un fel. Și cu dorința lui Caragiu. (…) Aveau încredere în mine, mi-au dat chestia asta în cârcă.

Am jucat-o, a ieșit minunat. Nu trece mult și mă cheamă la Casa Scânteii. Mă cheamă acolo sus, la casele de film, mă mângâie pe cap… Aici aici un rol. Era un personaj la fel. Sigur, nu era în epoca aia, era în epoca modernă. (…) Am zis: Nu, nu pot să joc. (…) Tocmai de aia nu vreau, că după rămân pe culoarea aia. Ce să mai scot din mine? Am scos pe subiectul ăsta. Acum aștept alte lucruri, să mă duc în alte părți. Să explorez, să mai fac ceva”, a relatat Mircea Diaconu.

Mircea Diaconu a fost nevoit să joace un rol cu care nu era tocmai obișnuit

Mai apoi, Mircea Diaconu a vorbit despre un moment în care a fost nevoit să joace un rol cu care nu era tocmai obișnuit. Este vorba despre rolul oferit de regizorul Alexandru Tatos în filmul „Secvențe”.

„Mi-a dat să citesc un scenariu. L-am citit și zice: Unde te vezi tu? Nicăieri. Nu-i de mine. Ba da, ăsta. Eu nu pot să fac așa ceva. Ba da, tu-l faci. Ne-am certat până m-a obligat să-l fac. A ieșit un personaj… M-a pus în situația să sap în mine și pe culoarul ăla, de șef de sală, aproape beat mereu, într-un restaurant plin de frig, îngrozitor.

Filmul se numește Secvențe și este unul dintre cele mai bune filme românești. La vremea aia… și formula de film în film era revoluționară pur și simplu. (…) Este unul dintre cele mai bune roluri pe care le-am făcut exact pentru că m-a obligat să intru în zone… să mă solicite”, a completat marele actor.