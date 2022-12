Soția sa, producătoarea Marlene McCurtis, a anunțat că Garrett a murit din cauza unor complicații legate de boala de rinichi de care suferea, scrie Deadline.

Aceasta a fost cea mai mare reușită a lui

Garrett s-a născut pe 17 aprilie 1949, în Edenton, NC. După ce a absolvit Colegiul Emerson în 1980, a fost acceptat în programul de master la USC School of Cinematic Arts, unde a scris și regizat scurtmetrajul The Deluxe. Garrett a părăsit SCA pentru o nouă chemare. El și-a luat masterul în educație la Cal State Northridge și, împreună cu un grup de profesori, a început să lucreze la un liceu pilot, numit Leadership in Entertainment and Media Arts (LEMA), în cartierul Lincoln Heights din L.A.

Elevii i-au apreciat cunoștințele, răbdarea, bunătatea, respectul și dragostea, iar el spunea adesea că acesta este „cea mai mare reușită a lui”.

A regizat mai multe videoclipuri cunoscute

”Hollywood Shuffle”, o celebră comedie din 1987, scrisă, produsă și regizată de Robert Townsend, care a avut și rolul principal, era o satiră la adresa modului în care erau tratați actorii de culoare la Hollywood. Cu un buget de doar 100.000 de dolari, filmul a fost apreciat de critici și a avut câștiguri de 5,2 milioane de dolari.

Filmul conținea o serie de sketch-uri pe care Garrett le-a creat cu măiestrie, talentul său fiind recunoscut de criticii de la Washington Post. Printre numeroasele videoclipuri realizate de William Okuwah Garrett, s-au numărat cel al lui Dr. Dre din filmul ”Deep Cover” sau clipuri pentru melodii cântate de Kris Kross, Yo-Yo, MC Eiht, Gangstarr, Blackstreet și Kirk Franklin.