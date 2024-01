Doliu la Antena 1! Cei de la iUmor suferă cumplit, după ce au aflat că tovarășul lor, Cătălin Bordea, și-a pierdut mama. Mama sa a încetat din viață. A pierdut lupta împotriva cancerului la vârsta de 55 de ani.

Deși a fost crescut în principal de bunica sa, avea o legătură specială cu mama sa. Pentru el, este o perioadă dificilă, mai ales că, acum câteva luni, a trecut și prin despărțirea de soția sa.

În ciuda suferinței prin care trece, Cătălin Bordea și-a exprimat admirația pentru mama sa, care a luptat cu demnitate împotriva bolii.

Înmormântarea Mihaelei Bordea va avea loc în satul natal, Todireni, județul Botoșani, acolo unde ea a trăit și unde fiul ei și-a petrecut copilăria.

În urmă cu un an, imediat după ce s-a anunțat separarea sa de Livia Eftimie, Cătălin Bordea dezvăluia public detalii tulburătoare despre viața sa. Comediantul vorbea atunci despre dificultățile cu care se confruntă în plan personal.

Pe lângă despărțirea de soția sa, cu care a petrecut peste un deceniu, a făcut cunoscut faptul că mama sa se confruntă cu o recidivă a cancerului.

„Tot ce pot să spun momentan e că am avut un an greu. M-am întors din America cu niște experiențe extraordinare, dar foarte obosit. Probleme personale mari. Mama panicată că i-a recidivat cancerul. Însă încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități.

Față de mine, de prietenii care îmi sunt alături și fața de șansa pe care am primit-o de la viață. Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă ca am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate”, spunea el la acea vreme.