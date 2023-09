Este vorba despre magicianul Robert Tudor. Acesta a vorbit în urmă cu o săptămână cu Cătălin Bordea și Nelu Cortea despre mai multe evenimente din viața lui. Acesta a spus și ce s-a întâmplat cu ultima lor bonă, pe care a găsit-o pe internet. Vedeta de la Antena 1 și soția lui au fost șocați când au aflat.

Aparent, fosta bonă pe care o angajase familia lui Robert Tudor avea obiceiul de a fura din bunurile părinților și ale copiilor. După ce au aflat, n-au avut altă variantă decât să renunțe la colaborare. În momentul de față, aceștia caută pe altcineva care să se ocupe de cei mici.

„Căutăm o bonă. Ultima bonă știi ce făcea? Fura! Venea nevastă-mea și îi zicea: ‘Dar parfumul ăla nu știți unde e?’. Și a doua zi: ‘Uite-l!’. Îl aducea a doua zi. Și de la copii fura, că avea și ea copii. Mai lipseau lucruri și de la cei mici. ‘N-ați văzut cumva haina lu’ aia mică?’. Știți cum am dat-o de gol? Cu camerele. Am văzut-o și i-am zis, a recunoscut tot”, a spus Robert Tudor în podcast .

De asemenea, magicianul a făcut mai multe dezvăluiri despre trecutul lui. Acesta spune că mama sa a vrut să-l avorteze.

„Mama nu m-a vrut. Nu m-a dorit mama și eu de aia am gura strâmbă. Bunica îmi povestea că voia să mă dea. Cică a fost o întâmplare că eu am ieșit. Că sunt în viață acum, că stau de vorbă de cu tine… e un miracol că sunt eu aici. A încercat prin diferite metode. Bine, așa se făcea atunci și eu n-am cum s-o condamn pe mama”, a spus magicianul.