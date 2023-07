Cătălin Bordea e devastat! Mamei sale i-a recidivat cancerul

În prezent, Cătălin Bordea trece prin momente grele. Deși, în fața camerelor de filmat, apare mereu cu zâmbetul pe buze, îi face pe telespectatori să râdă și își îndeplinește muncă cu profesionalism și seriozitate, în realitate, zâmbetul acela ascunde multă durere.

Vedeta a recunoscut că trece prin momente dificile pe plan personal, iar cel mai mult îl îngrijorează starea de sănătate a mamei sale, care se luptă cu cancerul.

„Tot ce pot să spun, momentan, e că am avut un an greu. M-am întors din America Express cu niște experiențe extraordinare, dar foarte obosit. Probleme personale mari. Mama panicată că i-a recidivat cancerul, însă încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități față de mine, de prietenii care îmi sunt alături și față de șansa pe care am primit-o de la viață.

Dacă cedez și mă anesteziez cu vicii sau alte prostii înseamnă ca am plecat din Botoșani degeaba. Sunt oameni care au greutăți mult mai mari și le duc cu demnitate”, a declarat el pentru Cancan.

Livia a plecat de acasă de ceva vreme, iar el suferă enorm

Acum, când are cea mai mare nevoie de soția sa, Cătălin Bordea este singur. Conform sursei citate anterior, el și soția sa, Livia, s-au despărțit cu câteva săptămâni în urmă. Se pare că Livia ar fi părăsit deja căminul conjugal.

În ciuda acestui fapt, cei doi nu au oferit o declarație pe acest subiect.

„Cătălin a făcut tot ceea ce i-a stat în putere pentru a-și salva căsnicia. Livia voia să se despartă dinainte de plecarea la America Express, însă au decis să mai discute după întoarcerea lui Cătălin. El a fost cel care s-a opus categoric acestei despărțiri, o iubește enorm. A fost inclusiv la psiholog pentru a încerca să rezolve anumite lucruri la el, în interiorul lui, a progresat enorm.

Pe ea o adoră, o tratează extraordinar, dar pur și simplu nu au reușit să învie flacăra aia a iubirii, care în sufletul ei nu mai e la fel de puternică. Acum sunt despărțiți, iar el suferă foarte mult. O face, însă, discret, cu demnitate, altă soluție oricum nu are. Ea a plecat de acasă temporar, a fost decizia ei”, a explicat un apropiat al vedetei, potrivit sursei citate anterior.