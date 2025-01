Medicul Cătălin Cîrstoiu a discutat într-un podcast despre posibilitatea de a candida la alegerile prezidențiale din luna mai. El a spus că ar fi momentul pentru un candidat independent, cu o carieră profesională solidă, care să poată aduna opinii și să-i facă pe oameni să simtă că acela este un om capabil să îi reprezinte. Potrivit lui, oamenii nu mai pot fi manipulați cu promisiuni vagi și vor un lider care să aducă rezultate concrete.

Când a fost întrebat dacă se gândește să candideze pentru funcția de președinte, el a răspuns, cu umor, că nu crede că „astrele sunt aliniate” pentru a lua o astfel de decizie.

Acesta crede că, indiferent cine va câștiga alegerile, președintele va fi vulnerabilizat, iar instituția prezidențială va fi slabă. Este esențial ca politicienii să recunoască acest curent public al oamenilor dezamăgiți de partidele politice și să își schimbe abordarea. În loc să se concentreze pe lupte politice interne, ei ar trebui ca preocupările politicienilor să fie legate de crearea unui guvern stabil, care să garanteze dezvoltarea infrastructurii, scăderea prețurilor și îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor.

Cătălin Cîrstoiu a vorbit și despre candidatura sa la Primăria Capitalei, recunoscând că a fost de acord cu sfatul fostului președinte al României, Traian Băsescu, care i-a spus atunci să nu candideze.

A fost o decizie neinspirată din partea lui, chiar dacă a intrat în această competiție cu intenții foarte bune. La început, a avut un sentiment că există o luptă politică între cele două mari partide aflate la guvernare, dar ulterior a realizat că această luptă era mult mai intensă și mai complicată decât își închipuia.

De fapt, el nu a apucat nici măcar să candideze cu adevărat pentru că totul s-a limitat la niște zvonuri în media. În acea perioadă, el a avut multă încredere în anumiți oameni, dar a recunoscut că Traian Băsescu a avut dreptate când i-a spus că s-ar putea să ajungă într-o „mocirlă” politică, lucru pe care l-a simțit pe propria piele.

În acea perioadă, partidele nu mai erau ce păreau a fi pentru că votul nu mai venea din partea unei simple mașinării de partid, ci din partea unor oameni cu idei, opțiuni și abordări proprii. La început, și din partea ambelor partide, entuziasmul a fost mare, dar ulterior a observat că lucrurile nu erau atât de clare și stabile cum păreau inițial.

„N-a fost o decizie înțeleaptă. Eu am fost de bună-credință, enorm de bună credință și am intrat într-o zona în care, la momentul respectiv, am văzut, am intuit la început, după care mi-a fost evident, că între cele două mari partide care erau la guvernare și sunt încă, era o lupta fantastică de putere pe care nu o bănuiam atunci atât de aprigă.

Practic, nici nu am apucat să candidez, doar a fost așa lansată în media. Am crezut foarte mult în anumiți oameni. Da, recunosc că Traian Băsescu a avut dreptate, pentru că mocirla în care am intrat, am simțit-o pe propria-mi piele. Aici a avut dreptate. Că să faci politică așa cum trebuie, trebuie să o faci cu niște parteneri principiali.

Această vâltoare internă dintre partide, pentru că nu mai erau partidele pe care le credeau liderii, care merg și votează… mașinăria de partid. Oamenii aveau abordări, oamenii aveau idei, oamenii aveau opțiuni. Atunci am spus: s-ar putea să fie o surpriză, pentru că votul asta politic, chiar și de o mașinărie bine organizată, bine unsă, bine antrenată, s-ar putea să dea surprize. Și uite ce s-a întâmplat!

Nu poți să stai la masă și să ai discuții într-un sens și a două zi să se întâmple altfel. Entuziasmul a fost maxim la început din ambele partide. Mai puțin 2-3 persoane care ar fi vrut să candideze”, a mai mărturisit medicul.