Mihai Leu a părăsit spitalul după ce cancerul i-a recidivat. Fostul pugilist ajuns vârstă de 55 de ani a fost supus unei intervenții chirurgicale la Hunedoara. Cu toate acestea, din cauza unor complicații apărute după operație, a fost necesar să fie transferat la Institutul Fundeni din Capitală pentru tratament suplimentar.

După o perioadă petrecută în spital, starea de sănătate a lui Mihai Leu s-a îmbunătățit suficient pentru a reveni în circuit. În ciuda faptului că a fost la un pas de tragedie, el a reușit să participe la prima sa cursă din 2024. După ce a ratat etapa de la Alba Iulia, Mihai Leu a fost prezent în weekend la întrecerea de la Reșița, marcând astfel un moment important în recuperarea și cariera sa.

”Am încheiat cu bine etapa de la Reșița. Cu o mare bucurie în suflet. Au fost câteva luni lungi în care zilnic gândul meu era la revenirea în competiții. Am visat secundă de secundă la acest moment, iar azi am reușit. Prima mea cursă din 2024.

Nu am venit la Reșița cu un obiectiv anume, dar m-am simțit excelent. Cel mai bun timp al meu pe acest traseu era în 2018, când am terminat în 2:18,721. Azi am fost mai rapid cu trei secunde. Totuși, nu a fost suficient să urc pe podiumul final, dar nici nu mai era nevoie.

Pentru mine e deja o victorie. O victorie pe care i-o dedic Annei, care m-a vegheat zi și noapte, fiului meu Marco pentru motivație, staff-ului medical, echipei mele tehnice, partenerilor care au fost alături de mine și nu în ultimul rând vouă care mi-ați transmis energia voastră pozitivă”, a scris Leu, pe contul de Facebook.