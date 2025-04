Neuralink, companie deținută de Elon Musk, va începe să testeze implanturi cerebrale pe oameni. Studiile Neuralink vor include persoane care au probleme de mișcare, vedere sau vorbire, iar costurile pentru călătorie și participare vor fi acoperite.

Neuralink, firma care dezvoltă tehnologii pentru conectarea creierului la computere, acceptă acum participanți din toată lumea, oferind o șansă persoanelor cu dizabilități severe să folosească această tehnologie. Miercuri, într-o postare pe X (fostul Twitter), Neuralink a anunțat că cei care suferă de tetraplegie se pot înscrie, indiferent de țara în care locuiesc.

🌎 The Neuralink Patient Registry is now open globally!

If you have quadriplegia and are interested in exploring groundbreaking ways to control a computer using your thoughts, you can now sign up from anywhere in the world.https://t.co/jdKOJNhuKf pic.twitter.com/rgG1sRr8G7

— Neuralink (@neuralink) April 2, 2025