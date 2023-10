Doliu în lumea filmului! Marele actor fusese diagnosticat cu fibroză pulmonară

În mesajul postat pe pagina de Facebook, soția lui Goddard, Evelyn Pezzulich, a dezvăluit că și a murit pe 10 octombrie la Hingham, Massachusetts, în timp ce se afla la un centru de îngrijiri paliative.

„Cu durere enormă în suflet anunț că minunatul meu soț s-a stins pe 10 octombrie. La câteva zile după ce a sărbătorit 87 de ani, pe 24 iulie, a fost internat cu pneumonie. Am sperat că va fi mai bine când a fost transferat. la un centru de reabilitare, dar apoi medicii au descoperit că se afla în stadiul final al unei fibroze pulmonare, pentru care nu există nici un tratament”, a scris soția actorului, potrivit People.

Am avut șansa să-i arătăm dragostea noastră până în ultima clipă

„A benficiat de îngrijire excelentă la Pat Roche Hospice Home și a plecat liniștit și cu demnitate”, a continuat Pezzulich. „Și eu și copiii am avut șansa să-i arătăm dragostea noastră până în ultima clipă și să ne luăm rămas bun. Nu voi ști niciodată de ce am meritat să petrec 33 de ani alătui de un bărbat atât de iubitor, blând și frumos, care mă făcea să râd atât de des”, a mai scris soția actorului.

Cunoscut grație rolului maiorului Don West din serialul ”Lost in space” (Pierduţi în spaţiu), Goddard a devenit un nume cunoscut în industria filmului grație acestui serial difuzat între 1965 și 1968, care reda aventurile fantastice ale familiei Robinson, colonizatorii spațiali de la bordul navetei Jupiter 2, pilotate de personajul lui Goddard.

După rolul din ”Lost in Space”, Goddard a apărut în serialul ”General Hospital”

Potrivit The Hollywood Reporter, Goddard și-a amintit în cartea de memori, publicată in 2008, cum a fost când a îmbrăcat prima dată costumul din lamé argintiu: „Am respirat adânc, am aruncat o a doua privire la imaginea unui cartof copt în folie de aluminiu și mi-am spus: „Cum naiba s-a întâmplat asta?””.

Într-un remake al serialului din 1998, maiorul Don West a fost interpretat de Matt LeBlanc și mai târziu rolul a fost preluat de Ignacio Serricchio în serialul produs de Netflix, în 2018.

După rolul din ”Lost in Space,” Goddard a apărut în serialul ”General Hospital”, întruchipându-l pe Derek Barrington pe parcursul a 11 episoade, din 1985 până în 1986.

A studiat la Academia Americană de Arte Dramatice

Născut pe 24 iulie 1936 cu numele Charles Harvey, Goddard a crescut în orașul Scituate, Mass. A urmat cursurile Holy Cross, dar a părăsit în 1958 facultatea, pentru a urma actoria.

A continuat să studieze la Academia Americană de Arte Dramatice, înainte de a se muta la Hollywood în 1959, unde a apărut în proiecte de televiziune ca ”The Rifleman” și în filmul „Woman on the Run”, alături de actrița Joan Crawford.

A continuat să lucreze la proiecte importante, preluând roluri în filme ca „Johnny Ringo” și „The Detectives”. După ce a apărut în mai multe episoade din numeroase seriale TV, Goddard s-a alăturat ditribuției serialului „Lost in Space”.

În timpul petrecut pe platourile de fillmare la „Lost in Space”, Goddard a continuat să joace și în filmele „The Monkey’s Uncle” și „A Rage to Live”, în 1965, precum și în „The Love-Ins” în 1967. După încheierea serialului, Goddard a apărut în filmul „Blue Sunshine” din 1977.

După ce și-a terminat studiile universitare și a obținut o diplomă de master, Goddard a predat copiilor cu nevoi speciale, timp de peste 20 de ani, în Massachusetts.