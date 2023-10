Keith Jefferson, actorul care a jucat în filmele „Hateful Eight” și „Django Unchained”, a murit, zilele trecute, la vârsta de 53 de ani.

A apărut în multe proiecte alături de actorul Jamie Foxx

A apărut în multe proiecte alături de prietenul său, actorul Jamie Foxx, cel mai recent în filmul „The Burial”. Jefferson a lucrat și ca producător, ca voice off și antrenor de actorie.

Keith Jefferson, actorul care a lucrat la câteva filme celebre cu regizorul Quentin Tarantino, precum „Django Unchained”, ”The Hateful Eight” și ”Once Upon a Time in Hollywood”, a murit după ce a fost diagnosticat cu o maladie incurabilă.

Jefferson a murit joi, a declarat reprezentantul său, Nicole St. John, pentru The Hollywood Reporter. În august, actorul anunțase că a fost diagnosticat cu cancer.

Credința mea este din ce în ce mai puternică

„Dumnezeu, din când în când, îți va da o provocare și te va lăsa să o gestionezi”, a scris el atunci. „Când am fost diagnosticat cu cancer, a trebuit să mă opresc și nu am vrut să împărtășesc asta cu nimeni. Nici cu familia, nici cu familia extinsă. Astăzi pot să împărtășesc acest lucru întrucât credința mea este din ce în ce mai puternică”, mărturisea în vară actorul.

Născut pe 7 aprilie 1970, în Houston, Keith Jefferson a urmat un curs BFA în teatru și a obținut un master în actorie la Universitatea din Arizona. A obținut primul rol pe ecran în producția ”Boys on the Side” (1995).

El l-a interpretat pe Pudgy Ralph, alături de Jamie Foxx, Leonardo DiCaprio și Samuel L. Jackson, în filmul ”Django Unchained” (2012), apoi l-a interpretat pe Charly în ”The Hateful Eight” (2015) și a fost Land Pirate Keith în ”Once Upon a Time in Hollywood” (2019).

Mesajul emoționant transmis de Jamie Foxx

Actorul Jamie Foxx a apelat la rețelele de socializare pentru a-i aduce un omagiu prietenului său.

„Este ceva care doare. Keith, ai fost dăruit cu har toată. Inima ta era pură, iubirea ta era nemăsurată, ai fost un suflet uimitor. Tuturor ne va fi dor de tine. Vom avea nevoie de mult timp pentru ca rana noastră să se vindece. La revedere prietenul meu. Te iubesc”, a scris Jamie Foxx.

Foxx și Jefferson, care s-au cunoscut la liceul din San Diego, au început să lucreze împreună în anii ’90, când Jefferson și-a făcut apariția în două episoade din The Jamie Foxx Show. Recent, au lucrat la drama „The Burial”.

Keith Jefferson a lucrat și ca producător

„Totul doare în acest moment, când ne uităm la aceste imagini, retrăind amintirile despre noi. Ne-am simțit grozav. O să-mi fie dor de tine … de fiecare dată când ne-am întâlnit la facultate, erai incredibil. Dumnezeu să-ți dea odihnă! Nu m-am gândit niciodată că va trebui să scriu aceste cuvinte despre prietenul meu! RIP Keith”, a adăugat Foxx, într-o altă postare.

Jefferson a lucrat și ca producător, ca voice off și antrenor de actorie. Printre alte roluri cunoscute din TV și de pe marele ecran ale sale se numără cele din Relative Opposites, Dad Stop Embarrassing Me!, You Too, Bosch: Legacy și Day Shift.

Pe scenă, a avut roluri în spectacole precum Big River, Othello, Superior Donuts și Piano Lesson.