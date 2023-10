Este vorba despre Piper Laurie, celebra actriţă cunoscută pentru rolul ei din celebrul serial american Twin Peaks.

Regretata vedetă este cunoscută și pentru interpretarea înfricoşătoare a mamei religioase autoritare din „Carrie” şi pentru că a jucat rolul iubitei deprimate a lui Paul Newman în „The Hustler”.

Aceasta a murit la vârsta de 91 de ani, din cauza vârstei înaintate, potrivit unui anunț făcut de managerul ei pentru Associated Press.

Actrița din Twin Peaks a murit din cauza vârstei înaintate

Managerul ei, Marion Rosenberg, a amintit că aceasta a fost „un talent superb şi o fiinţă umană minunată”. Laurie a sosit la Hollywood în 1949 sub numele de Rosetta Jacobs.

Aceasta a primit rapid un contract cu Universal-International, plus o serie de roluri principale alături de Ronald Reagan, Rock Hudson şi Tony Curtis, printre alţii.

Ea a primit nominalizări la Oscar pentru trei filme distincte:

Drama „The Hustler”, din 1961;

versiunea cinematografică a clasicului horror „Carrie”, de Stephen King, în 1976;

drama romantică „Children of a Lesser God”, în 1986.

De asemenea, a apărut în mai multe roluri aclamate la televiziune şi pe scenă, inclusiv în Twin Peaks al lui David Lynch, în anii 1990, în rolul răufăcătorului Catherine Martell.

Laurie a debutat la 17 ani în Louisa, jucând-o pe fiica lui Reagan, apoi a apărut alături de Francis, catârul vorbitor, în Francis Goes to the Races. A făcut mai multe filme cu Curtis, cu care a şi fost împreună cândva, printre care The Prince Who Was a Thief, No Room for the Groom, Son of Ali Baba şi Johnny Dark.

Sătulă, a renunţat la contractul de 2.000 de dolari pe săptămână în 1955, jurând că nu va mai lucra decât dacă i se va oferi un rol decent. S-a mutat la New York, unde a găsit rolurile pe care le căuta în teatru şi în spectacole de televiziune în direct.

Interpretările sale i-au adus nominalizări la premiile Emmy şi au deschis calea pentru o revenire în cinematografie

Interpretările din Days of Wine and Roses, The Deaf Heart şi The Road That Led After i-au adus nominalizări la premiile Emmy. Mai mult, au deschis calea pentru o revenire în cinematografie. Printre altele, este vorba despre rolul aclamat al iubitei cu probleme a lui Paul Newman din The Hustler.

Timp de mulţi ani după aceea, Laurie a întors spatele actoriei. S-a căsătorit cu criticul de film Joseph Morgenstern, i-a dăruit o fiică, Ann Grace. Mai apoi, s-a mutat la o fermă din Woodstock, New York.

Ea a declarat mai târziu că mişcarea pentru drepturile civile şi războiul din Vietnam au influenţat decizia ei de a face această schimbare.

„Eram dezamăgită şi căutam o existenţă mai semnificativă pentru mine”, şi-a amintit ea, adăugând că nu a regretat niciodată mutarea. „Viaţa mea era plină. Întotdeauna mi-a plăcut să-mi folosesc mâinile şi am pictat mereu”, a spus ea în 1990.

Laurie s-a remarcat şi ca brutar, reţetele sale apărând în New York Times

Singurul spectacol pe care l-a susţinut în acea perioadă a fost atunci când s-a alăturat unei duzini de muzicieni şi actori într-un turneu prin campusurile universitare pentru a susţine candidatura senatorului George McGovern la alegerile prezidenţiale din 1972.

Laurie era în sfârşit pregătită să se întoarcă la actorie atunci când regizorul Brian De Palma a sunat-o pentru a juca rolul mamei autoritare a lui Sissy Spacek în Carrie.

La început, ea a considerat că scenariul nu era strălucit. Apoi, a decis că ar trebui să joace rolul pentru a râde. Și-a dat seama că filmul trebuie să fie un thriller când De Palma a mustrat-o.

Carrie a devenit un succes de box-office, lansând o modă pentru filmele despre adolescenţi în pericol. Spacek şi Laurie au fost amândouă nominalizate la premiile Oscar.

Cu dorinţa de a juca reaprinsă, Laurie şi-a reluat o carieră intensă. Aceasta s-a întins pe parcursul a zeci de ani. La televiziune, a apărut în ,mai multe seriale. Este vorba despre Matlock, Murder, She Wrote şi Frasier. Totodată, a jucat rolul mamei lui George Clooney în ER.