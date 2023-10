Una dintre cele mai iubite actrițe de film din perioada de glorie a cinematografiei grecești, Mary Chronopoulou, a murit, recent, la spitalul Evangelismos din Atena, la vârsta de 90 de ani. Chronopoulou fusese internată la spital, cu răni grave, după ce a căzut în locuința sa, informează site-ul Ekathimerini.

Primul rol important a fost în filmul regizat de Michalis Cacoyannis, „O chestiune de demnitate”

Născută în 1933, Mary Chronopoulou a absolvit Școala Națională de Teatru și a apărut în câteva spectacole pe scenă, în timp ce prima sa apariție în film a fost ca figurantă într-o producție Finos Film, din 1954. Primul ei rol important a fost în filmul regizat de Michalis Cacoyannis, ”O chestiune de demnitate”, în 1958.

În acea perioadă, Grecia avea propriul „Hollywood” sub forma unei industrii cinematografice înfloritoare, autohtone. Această industrie se grupa în jurul străzii Kannigos și a străzii Academias din Atena. Aici se aflau toate birourile companiilor de film și producție, producătorilor și managerilor.

A apărut în numeroase filme între anii 1960 – 1970

A apărut în numeroase filme între anii 1960 și 1970, impunându-se ca una din cele mai populare și importante actrițe elene ale vremii, atât în ​​comedii, cât și în drame și filme muzicale.

Și-a continuat cariera în anii următori prin colaborarea la filme importante regizate de cineaști precum Theodoros Angelopoulos (Voyage to Cythera – 1984) și Costas Vrettakos (The Children of the Swallow – 1987). În 2021, a primit un premiu Iris, decernat de Academia Elenă de Film, pentru întreaga sa activitatea în lumea cinematografiei.

Numele actriței elene este puțin necunoscut dincolo de granițele Greciei, dar talentul său a supraviețuit de-a lungul anilor, generații la rând cunoscând pe dinafară replicile din filmele sale sau cântecele interpretate de ea.

A fost votată cea mai bună actriță din Grecia, câștigând premiul Asociației Criticilor

Chronopoulou și-a lăsat o amprentă puternică în timpul Epocii de Aur a cinematografiei elene. A studiat la școala de Teatru Național și, în 1957, a început să joace în piese pe câteva scene din Atena. În 1963, Mary Chronopoulou a început să joace alături de mari actori ai vremii, precum Nikos Kourkoulos, Phaidon Georgitsis, Dimitris Papamichail, Giorgos Fountas și Alekos Alexandrakis.

A interpretat două dintre cele mai iubite cântece grecești

Filmele care i-au adus notorietatea și recunoașterea în lumea artistică au fost „The Red Lights” (1963), „The Soil Was Painted Red” (1966), „Too Late for Tears” (1968), „The Avenue of Hate” (1968) și multe altele.

În 1968, a fost votată cea mai bună actriță din Grecia, câștigând premiul Asociației Criticilor.

Mary Chronopoulou a apărut și în musicaluri regizate de Yiannis Dalianidis, produse de Finos Film, încântând publicul cu talentul actoricesc și muzical. Actrița a interpretat, de asemenea, două dintre cele mai iubite cântece grecești „I am a woman of revelry” and „Tou agoriou apenanti.”