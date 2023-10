Dragoș Pâslaru, în vârstă acum de 72 de ani, este un cunoscut actor din generația tânără a teatrului și cinematografiei românești din acum trei decenii. Cu un talent inegalabil, el s-a bucurat de succes în industria filmului și teatrului românesc.

Unul dintre rolurile sale memorabile a fost cel al lui Horia Sima în filmul „Drumeț în calea lupilor” din 1988. A interpretat și alte roluri deosebite atât în piese de teatru, cât și în filme românești.

În perioada 13-15 iunie 1990, el a participat la protestele din Piața Universității din București împotriva regimului Iliescu instalat după prăbușirea comunismului.

Atunci actorul a devenit victimă a violențelor minerilor, care l-au bătut cu cruzime și l-au lăsat aproape mort. Aceștia l-au recunoscut din fotografiile în care apărea în costum de legionar, imagini care, de fapt, reprezentau cadre din filmul în care Dragoș Pâslaru a jucat rolul lui Horia Sima. Se pare că unul dintre cei implicați în torturarea fostului actor a fost maiorul Truțulescu.

Dragoș Pâslaru a fost transportat în comă la Spitalul de Urgență din București în dimineața zilei de 14 iunie 1990. Chiar dacă ulterior el a fost numit erou, actorul a refuzat să se identifice cu această imagine și a ales să-și continue viața în altă direcție.

„Nu m-au bătut, m-au torturat! Fusesem în Piața Universității … Acolo mă limpezisem, cunoscusem oameni care erau și sunt stâlpi ai societății! (…) Am căzut, dar vedeam de deasupra. Sufletul meu a strigat: Am murit! În sfârșit, am murit!. Am fost foarte fericit. N-am mai întâlnit starea aia! M-au tot lovit și nu muream …

Acum ceva vreme m-am trezit la Frăsinei cu doi procurori. Voiau să mă facă să intru în proces împotriva lui Iliescu. Eu le-am spus că nu mai am nimic cu nimeni! Și ei mi-au zis că am fost torturat de maiorul, pe atunci, Truțulescu. Am auzit că a ajuns la pușcărie”, a povestit fostul actor Dragoș Pâslaru, potrivit NewsWeek.