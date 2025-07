Premierul Ilie Bolojan a spus, într-o conferință de presă, că în cei 12 ani cât a fost primar al Oradei s-au făcut mii de proiecte, iar doar în anul centenarului au fost 100 de investiții. Pentru fiecare au fost necesare servicii de proiectare, studii și alte lucrări, așa că au colaborat cu mulți arhitecți, ingineri și proiectanți.

El a precizat că partenera lui Anastasiu a avut doar 4 contracte în 12 ani, lucru pe care nu-l consideră mult, ținând cont de numărul mare de proiecte. A adăugat că fiica lui, care e arhitect și lucrează la o firmă din Cluj, nu a avut contracte cu Primăria Oradea. Bolojan a mai spus că toate contractele au fost în regulă din punct de vedere legal și au fost făcute pentru a realiza proiecte bune și pentru a atrage fonduri europene. În opinia lui, rezultatele muncii lui se pot vedea direct în oraș.

ÎNTREBARE: – Cum a avut partenera lui Anastasiu zeci de contracte cu statul, inclusiv în Oradea?

RĂSPUNS Ilie Bolojan: – Am fost 12 ani primarul Oradei și am realizat mii de proiecte. Doar în anul centenarului, Primăria a avut 100 de proiecte de investiții. Fiecare are nevoie de proiectare, studii de fezabilitate etc. Am lucrat cu zeci de proiectanți, arhitecți, ingineri. Am întrebat zilele trecute și dânsa a avut 4 contracte în 12 ani. Dacă patru contracte cu un arhitect din mii de proiecte vi se pare mult, să știți că nu mi se pare. Nu există nicio legătură între fiica mea, care e arhitect, lucrează la Cluj, la o companie privată, înțeleg că nu a avut contracte cu Primăria Oradea. Toate contractele primăriei au respectat prevederile legate, au fost făcute pentru a avea proiecte de calitate, pentru a putea accesa proiecte europene. Cartea mea de vizită o vedeți când mergeți în Oradea.