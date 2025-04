Organizatorii se așteaptă ca cel puțin două milioane de australieni să retragă bani de la un bancomat cu ocazia „Cash Out Day” pentru a împiedica țara să devină o societate fără numerar, susțin organizatorii.

Inițiativa, cunoscută sub denumirea de „Cash Out Day”, este condusă de Jason Bryce de la grupul de advocacy Cash Welcome, care solicită ca numerarul să rămână o opțiune de plată viabilă, scrie Daily Mail.

”Cash Out Day”, un mesaj puternic dat băncilor

Prima dată, ”Cash Out Day” a avut loc anul trecut, iar Bryce crede că a transmis un mesaj puternic băncilor, făcându-i pe mulți să promită că nu vor închide sucursalele deschise. Protestul din 2024 a fost urmat și de un angajament al guvernului privind accesul oamenilor la numerar. Decizia va intra în vigoare în ianuarie 2026.

Conform acestei decizii, firmele și magazinele care vând articole esențiale, cum ar fi alimente și combustibil, vor fi obligate să accepte numerar ca plată.

Politicienii au reacționat: ce se va întâmpla cu numerarul

„Puterea oamenilor funcționează. Am luat atitudine și am arătat de cât de mult sprijin popular se bucură numerarul – iar politicienii și băncile au reacționat”, a spus Bryce.

El a sugerat că obligativitatea acceptării numerarului ar trebui extinsă la toți comercianții cu amănuntul, nu doar la cei care vând bunuri și servicii „esențiale”.

Bryce se așteaptă ca anul acesta două milioane de australieni să viziteze un bancomat pentru a retrage bani.

Anul trecut, aproximativ 1,6 milioane de australieni au retras numerar, însumând aproximativ 500 de milioane de dolari.

Numerarul reprezintă aproximativ 10% din toate tranzacțiile

Utilizarea numerarului în Australia a scăzut constant în ultimul deceniu, tendință care s-a accelerat brusc în urma pandemiei de Covid-19.

Potrivit datelor Reserve Bank, numărul de tranzacții în numerar s-a înjumătățit între 2019 și 2022, de la 32% la 16%.

În prezent, numerarul reprezintă aproximativ 10% din toate tranzacțiile, previziunile sugerând că ar putea scădea la doar 7% până în 2030.

Între timp, plățile cu cardul de debit și de credit au rămas puternice.

Guvernatorul Băncii Australiei, Michele Bullock, a comentat soarta numerarului în țara sa. În februarie, ea a prezis că numerarul va rămâne, probabil, „probabil, încă 10 ani” și a îndemnat factorii de decizie să „dezvolte un sistem durabil de distribuire a numerarului, pe măsură ce utilizarea continuă să scadă”.

Sucursalele băncilor și ATM-urile au înregistrat, de asemenea, o scădere bruscă, 37% din toate sucursalele băncilor fiind închise între 2017 și 2023 și 59% din ATM-uri închise în aceeași perioadă de timp.

Bryce a lansat o petiție Change.org prin care cere guvernului să introducă o garanție bancară clară privind numerarul. Petiția a adunat deja peste 200.000 de semnături.

Toți australienii trebuie să aibă acces la numerar

Petiția solicită ca „toți australienii să aibă acces la numerar și la servicii bancare complete” și insistă că „oamenii să poată achita cu numerar atunci când plătesc alimente și produse esențiale la comercianții fizici”.

„Chiar și australienii care nu merg la bănci și nu folosesc numerar în mod regulat au nevoie uneori de acces la servicii bancare și la bani fizici”, adaugă petiția.

Asociația Bancară Australiană a declarat că numerarul „va continua să fie disponibil și accesibil celor care doresc să-l folosească”, notează Daily Mail.