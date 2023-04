Foarte multe din vânzările în sistem online care au fost duse prin curier, cu plata ramburs, nu au fost declarate

Lucian Heiuş a anunţat marţi, 11 aprilie 2023, că analizele realizate după primul termen de depunere a declaraţiilor de către firmele de curierat arată că „foarte, foarte multe din vânzările în sistem online şi care au fost duse prin curier, cu plata ramburs, nu au fost declarate sub nicio formă”.

„Din păcate, la primul termen de depunere a Declaraţiei 395 – firmele de curierat (…) pe analizele pe care le-am făcut, am constatat nişte lucruri pe care le previzionam. Foarte, foarte multe din vânzările în sistem online din aceste platforme şi care au fost duse prin curier, cu plata ramburs, nu au fost declarate sub nicio formă.

Peste 20.000 de oameni care au vândut prin acest mecanism, cumulând împreună 2 miliarde de lei, nu au depus nicio declaraţie. Cea mai mult a fost o persoană care a vândut anul trecut de 44 de milioane de lei produse cosmetice fără să depună nicio declaraţie”, a declarat, marți, Lucian Heiuș în timpul unei conferințe de presă.

Potrivit spuselor sale, după depunerea declaraţiilor de către firmele de curierat, persoana respectivă a fost identificată pentru că s-a plătit ramburs.

„Este clar că este un loc unde se produce evaziune fiscală, plata cu numerar, inclusiv pentru comerţul online”, a adăugat Lucian Heiuş.

ANAF demarează o campanie pentru a determina comercianţii să accepte plata cu cardul

Tot marți, acesta a vorbit și despre evaziunea fiscală și corupția din România. În cadrul unei videoconferințe pe care a avut-o cu directorii din subordine din întreaga ţară, Lucian Heiuș a stabili acţiunile care se vor face în următoarele trei săptămâni pentru a se încasa cât mai mulți bani la bugetul statului.

Numai în prima săptămână din această lună, statul român a rambursat peste 3,3 miliarde de lei TVA.

„Zi de zi nu ne dorim altceva decât să încasăm mai mult şi să avem cât mai multă eficienţă în lupta împotriva evaziunii fiscale. Vorbind de ajustarea cheltuielilor, noi, ca ANAF, în permanenţă urmărim şi aplicăm o metodă operativă de a optimiza colectarea. Am stabilit clar ce se va face în următoarele trei săptămâni pentru a reuşi să încasăm cât mai mult.

Ni se pare normal ca, dacă solicităm agenţilor să-şi achite la timp obligaţiile, la fel, şi dacă statul datorează TVA acesta să fie plătit (…) Zi de zi nu ne dorim altceva decât să încasăm mai mult şi să avem cât mai multă eficienţă în lupta împotriva evaziunii fiscale”, a zis șeful ANAF.

Potrivit spuselor sale, evaziunea fiscală și faptele de corupție au loc prin circulaţia monetarului, iar dacă nu ar mai circula deloc numerarul, practic, totul ar fi la suprafaţă, ar fi înregistrat. În momentul în care se vor face tot mai multe plăţi prin sistemul bancar, „inevitabil, atât evaziunea fiscală, cât şi fapte de corupţie vor scădea”, a explicat el.

„Evaziunea fiscală şi faptele de corupţie se întâmplă prin circulaţia monetarului. Dacă nu ar mai circula numerarul deloc, practic totul ar fi la suprafaţă, la vedere, s-ar înregistra absolut totul (…) Este clar că este un fenomen care există.

Nu România are cea mai mare evaziune fiscală din Europa. De la an la an evaziunea fiscală scade. Este un fenomen care este recunoscut şi de Uniunea Europeană”, a precizat şeful ANAF.

Acesta a anunţat, totodată, că Fiscul, alături de Asociația de plăți Electronice din România (APERO) şi Consiliul Naţional pentru IMM-uri, demarează o campanie pentru a determina comercianţii să accepte plata cu cardul.