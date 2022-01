Imediat după vacanța cu familia pe care a petrecut-o în Dubai, prezentatoarea Simona Gherghe a fost dusă de urgența la spital.

Din ce cauză a ajuns prezentatoarea pe patul de spital

Simona Gherghe le-a mărturisit fanilor virtuali că s-a simțit destul de rău după ce a venit din vacanță, iar medicii i-au spus că are anemie, dar și otoliți, mai exact o afecțiune la ureche!

„Totul a început în vacanță când m-am trezit cu o amețeală foarte puternică, nu mi s-a întâmplat niciodată, eu sunt anemică de când mă știu și sunt cumva obișnuită cu amețeala, dar așa ceva nu mi s-a niciodată. Eu sunt anemică de când mă știu și cumva obișnuită cu amețeala, dar așa ceva nu am experimentat niciodată. Practic nu puteam să mă țin pe picioare, nu puteam să-mi mențin echilibrul. Avea senzație de vomă de la amețeală, de dimineață am chemat medicul hotelului. Mi-a făcut o perfuzie pentru amețeală, mi-au făcut analize de sânge. Până m-am întors în țară au continuat aceste senzații de amețeli, am vorbit cu medicii și m-au trimis la ORL, pentru că mi-au spus că este foarte posibil să aibă treabă cu urechea. Otoliți, asta a fost problema și dacă se deplasează îți dau stările astea de vomă și amețeli”, a dezvăluit Simona Gherghe pe contul sau de Instagram.

Vedeta a precizat că se simte mai bine în aceste momente, însă are și câteva restricții pe care trebuie să le respecte. Astfel, va lua o pauză de la condus pentru câteva zile și îi este interzis să facă mișcări bruște care îi pot afecta și mai mult problemele de sănătate. Simona Gherghe este sub tratamentul medicilor şi speră să se vindece cât mai repede, mai ales că din luna ianuarie poate fi văzută la Antena 1, într-un nou sezon al emisiunii „Mireasa”.