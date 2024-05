Acest apartament se află în apropierea casei lui Dorin Mateiu, afaceristul cu care sportiva a fost surprinsă la restaurant, conform zvonurilor din anturajul acestuia.

Achiziția, care s-ar fi realizat la finalul anului trecut, a fost menținută în secret, iar informațiile despre acest lucru au început să circule discret, asemenea schimburilor pe terenul de tenis. Se pare că afacerea a fost bine acoperită, iar discreția este esențială atunci când vine vorba de tranzacții imobiliare în valoare de milioane de euro.

Cu toate acestea, zvonurile și imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu la restaurant au stârnit interesul publicului și au alimentat speculațiile cu privire la natura relației lor.

„Suntem cunoștințe. Asta pot să spun. Și-a luat apartament la Rahmaninov acolo, ne știm de acolo. O relație amoroasă, de cuplu? Doamne ferește! Exclus așa ceva. Eu am invitat-o. De ce? Pentru că am vrut să vorbim. Ne-am întâlnit de mai multe ori în acel complex și am considerat că putem discuta despre multe lucruri. Nu neapărat de afaceri, dar nici despre ce se scrie acolo. E o tâmpenie, o prostie, dar, în fine, așa a apărut.” – Dorin Mateiu, pentru ProSport.