Simona Halep a postat recent pe rețelele de socializare poze cu diferite buchete de trandafiri, ceea ce i-a făcut pe oameni să creadă că aceasta ar fi din nou într-o relație.

Pe lângă imaginile cu buchetele de trandafiri, marea campioană a României a mai publicat și imagini în care zâmbește din toată inima, ceea ce i-a determinat pe internauți să fie siguri că Simona Halep trăiește din nou o poveste de dragoste.

La ceva timp după ce Halep a publicat imaginile respective, cei de la Mediaflux au surprins-o pe aceasta în compania afaceristului Dorin Mateiu, cel care se află pe locul 110 în TOP 300 Capital cei mai bogați români.

Bărbatul, poreclit „regele mezelurilor din Transilvania” este mult mai în vârstă decât fostul numărul 1 mondial.

După apariția imaginilor au existat voci care au spus că cei doi se cunosc de câteva luni. De asemenea, ei spun că au fost văzuți împreună în diferite orașe din lume.

Totuși, omul de afaceri în vârstă de 57 de ani a spus exact ce se petrece între el și Simona Halep.

El a declarat pentru prosport.ro că nu este vorba de o relație amoroasă, ci sunt pur și simplu cunoștințe. Acesta spune că se cunosc de la Rahmaninov, de unde și-a luat apartament.

Acesta a explicat și care a fost motivul pentru care au fost surprinși la restaurant.

Potrivit lui, invitația a venit din partea sa. El a explicat că a dorit să vorbească cu marea campioană a României despre mai multe subiecte, nu numai despre afaceri. Totuși, a reiterat că nu este vorba despre nimic romantic. Ba mai mult, a caracterizat aceste zvonuri drept prostii.

„Eu am invitat-o. De ce? Pentru că am vrut să vorbim. Ne-am întâlnit de mai multe ori în acel complex și am considerat că putem discuta despre multe lucruri. Nu neapărat de afaceri, dar nici despre ce se scrie acolo. E o tâmpenie, o prostie, dar, în fine, așa a apărut”, a mai afirmat milionarul.