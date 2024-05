Simona Halep a oferit recent un interviu pentru cei de la Tennis Channel, acolo unde a scos la iveală cum vede problema în ceea ce-l privește pe fostul său antrenor, Patrick Mouratoglu.

De când au început problemele de dopaj pentru marea campionă a României, unii au considerat că Patrick Mouratoglu a vrut să-i facă intenționat rău. În cadrul recentului interviu, sportiva din Constanța spune că nu a fost manipulată de către el.

Tenismena a completat că a avut mereu încredere în cei cu care a lucrat. Drept urmare, consideră că el nu a vrut să-i facă rău.

De asemenea, ea a mai spus că nu a dorit să se retragă așa din tenis. Simona Halep a adăugat că terenul de tenis este locul unde dorește să fie atunci când se va opri din acest sport.

„Am auzit multe voci că am fost manipulată de el. Nu este adevărat. El a fost antrenorul meu. Întotdeauna am avut încredere în oamenii cu care lucrez.

Categoric nu a fost o greşeală intenţionată sau cum să spun… El nu a vrut să îmi facă ceva rău. Nu…

Nu am vrut să cred că suspendarea va dura patru ani.

De aceea am continuat să joc, am continuat să mă antrenez, pentru că nu am vrut să mă retrag aşa, ci pe terenul de tenis, acolo unde am şi început la vârsta de patru ani şi jumătate. Acela este locul unde vreau să fiu când mă voi opri”, a spus Simona Halep.