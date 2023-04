După ce Simona Halep a fost suspendată provizoriu pentru dopaj, Patrick Mouratoglu a început să îl antreneze pe Holger Rune. După șase luni, antrenorul a anunțat că a pus capăt colaborării cu sportivul danez.

Patrick Mouratoglu nu mai este antrenorul lui Holger Rune

Sub îndrumarea lui Mouratoglu, Holger Rune a câștigat primul său titlu ATP Masters 1000 la Paris, după ce l-a învins în finală pe Novak Djokovic și a intrat în Top 10 ATP. În prezent, se află acum pe locul 9.

„Holger! Am încheiat cu succes misiunea noastră și am încheiat o aventură incredibilă de șase luni, depășind planul nostru inițial de trei luni. A fost o plăcere să fiu alături de tine în această călătorie. Energia ta și entuziasmul tău au făcut acest timp să fie special.

Nu am dubii în privința faptului că viitorul tău strălucitor îți pregătește lucruri grozave. Voi rămâne cel mai mare fan al tău și voi sta cu ochii pe tine cu echipa de la academie”, a scris antrenorul pe Instagram.

„Am învățat multe și m-am distrat mult în aceste luni. Voi face în așa fel încât să vezi progresul în continuare. Ne vedem în curând”, a răspuns Holger Rune.

Colaborarea lor s-a încheiat după Australian Open

Înțelegerea celor doi a expirat după Australian Open 2023, însă luna trecută, sportivul danez a spus că face o echipă bună alături de mama sa, Lars Christensen și Patrick Mouratoglu.

„Încă lucrăm împreună și asta este super. Planul este să continue alături de mine. Am o echipă bună cu mama mea, Lars Christensen și Patrick. Fiecare își face treaba bine și totul decurge perfect. Patrick are multă experiență cu Serena Williams, alături de care a câștigat trofee importante. Este un mentor bun pe care să-l am de partea mea”, a declarat el, potrivit TV 2 Sport.

Potrivit sursei citate anterior, Patrick Mouratoglou a refuzat să ofere detalii despre colaborarea sa cu Holger Rune, dar a lăsat să se înțeleagă că va continua să îl antreneze.

„Atunci când o colaborare este productivă și ambele părți sunt mulțumite de ceea ce pot realiza împreună, poate funcționa pentru o perioadă lungă de timp”, a spus el.