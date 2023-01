Novak Djokovic (5 ATP, favorit nr. 4) s-a impus în fața grecului Stefanos Tsitsipas (4 ATP, favorit nr. 3) cu 6-3, 7-6 (7/4), 7-6 (7/5), după 2 ore și 56 de minute de joc pentru a zecea oară la Melbourne, adjudecându-și astfel cel de-al 22-lea titlu de mare șlem al carierei și egalându-l pe Rafael Nadal, în topul clasamentului care numără reușitele de Grand Slam, potrivit Sport.ro.

Djokovic și Tsitispas, a doua finală de Grand Slam disputată

Aceasta a fost a doua finală pe care Djokovic și Tistispas au disputat-o, după cea de la Roland Gaross din 2021.

Ambii sportivi au făcut câte trei duble greşeli, grecul reuşind nu mai puţin de 15 aşi, iar Djokovic doar 7.

”Nole” nu a putut participa la ediţia de anul trecut a Openului australian, câştigată de Nadal, sârbul fiind expulzat din Australia deoarece nu era vaccinat împotriva Covid-19.

Djokovic are, începând de duminică, 11-2 în meciurile directe cu Tsitsipas, ultimele zece dueluri fiind tot atâtea victorii ale sârbului.

De partea cealaltă, Tsitsipas a jucat pentru prima dată finala de la Australian Open. Grecul a fost semifinalist anul trecut şi a jucat pentru a doua oară în carieră o finală de Grand Slam, după cea din 2021 de la Roland Garros, pe care a pierdut-o tot în fața sârbului.

Declarațiile celor doi sportivi după meci

Stefanos Tsitsipas l-a omagiat pe Novak Djokovic, spunând că este cel mai mare jucător de tenis din lume.

„Admir ce ai făcut pentru sportul nostru, este o călătorie incredibilă. Mulţumesc. Novak scoate ce e mai bun din mine, este unul dintre cei mai buni jucători din istorie, de fapt cred că este cel mai bun. Vreau să-ţi mulţumesc pentru limitele pe care le-ai atins, ne-ai provocat pe toţi la maxim. Nu e uşor să pierd şi a doua finală de grand slam, dar mereu sunt decis să revin pe teren şi să dau mai mult. Mulţumesc fanilor greci, mereu mă fac să mă simt ca acasă aici”, a spus grecul.

La rândul său, sârbul l-a lăudat pe Tsitsipas, despre care a spus că este extrem de profesionist.

„Mulţumesc, Stefanos, că ai vorbit atât de frumos, îţi mulţumesc. Amândoi vrem să câştigăm pe teren, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne respectăm. Cu siguranţă nu e ultima ta şansă de a câştiga un grand slam, ai mult timp în faţa ta. Eşti unul dintre cei mai profesionişti jucători din circuit, eşti o persoană foarte interesantă. Grecia şi Serbia sunt două ţări relativ mici, nu am avut mulţi jucători de tenis de asemenea nivel, aşa că mesajul meu pentru toţi tinerii din lume este să viseze, pentru că orice este posibil, indiferent de unde vii. Cred că mai degrabă o copilările cu dificultăţi te face mai puternic, eu şi Stefanos suntem exemple în acest sens. Aşa că, aveţi încredere că puteţi reuşi”, a spus Djokovic.

Acesta a adăugat că este cea mai mare victorie din cariera sa, având în vedere ultimele săptămâni.

„Nu iau nimic de-a gata, Le mulţumesc familiei şi echipei mele să tolerează uneori cea mai urâtă parte a personalităţii mele. Vă mulţumesc pentru răbdare şi dragoste. Dragă Goran, îţi mulţumesc din toată inima, acest trofeu este şi al tău. A fost unul dintre cele mai dificile turnee, nu am jucat anul trecut, m-am întors în acest an. Mulţumesc tuturor care m-au făcut să mă simt binevenit aici. Mulţumesc, Rod Laver, pentru prezenţă, pentru că am jucat cel mai bun tenis aici. Doar familia şi echipa ştiu prin ce am trecut în ultimele 4-5 săptămâni. Având în vedere circumstanţele, este cea mai mare victorie din cariera mea”, a mai declarat Novak Djokovic.