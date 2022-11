Sârbul a l-a învins pe Casper Rudd cu scorul de 7-5, 6-3, într-o partidă ce a durat o oră și 30 de minute. Cum acesta este al șaselea Turneu al Campionilor pe care îl câștigă, Novak Djokovic reușește să îl egaleze pe elvețianul Roger Federer.

Federer s-a retras recent din tenis

În luna septembrie a acestui an, Roger Federer, în vârstă de 41 de ani, s-a retras din tenis după o carieră impresionantă. Acesta a câștigat 20 de titluri de Grand Slam, însă ultimii ani au fost destul de dificili pentru elvețian din punct de vedere fizic, așa că a luat decizia de a se retrage din sportul care l-a făcut o legendă.

„Pentru familia mea din tenis și nu numai, dintre toate darurile pe care tenisul mi le-a oferit de-a lungul anilor, cel mai mare, fără îndoială, au fost oamenii pe care i-am întâlnit de-a lungul timpului: prietenii mei, concurenții mei și mai ales fanii care dau viață acestui sport. Astăzi, vreau să împărtășesc câteva vești cu voi toți

După cum mulți dintre voi știți, în ultimii trei ani am avut parte de provocări sub formă de accidentări și operații. Am muncit din greu pentru a reveni la o formă competitivă deplină. Dar cunosc, de asemenea, capacitățile și limitele corpului meu, iar mesajul acestuia pentru mine în ultima vreme a fost clar.

Am 41 de ani. Am jucat peste 1500 de meciuri în 24 de ani. Tenisul m-a tratat cu mai multă generozitate decât aș fi visat vreodată, iar acum trebuie să recunosc când este momentul să pun capăt carierei mele competiționale.

Cupa Laver de săptămâna viitoare, de la Londra, va fi ultimul meu turneu ATP. Voi juca mai mult tenis în viitor, desigur, dar nu în turneele de Grand Slam sau în circuit”, a declarat acesta.

Novak Djokovic și Rafael Nadal i-au transmis mesaje emoționante

După Laver Cup, care a avut loc la Londra în luna septembrie, sârbul Novak Djokovic și spaniolul Rafael Nadal, singurii tenismeni cu mai titluri de Grand Slam decât Federer, i-au transmis mesaje emoționante cu ocazia retragerii sale.

„Roger este greu să văd această zi și să pun în cuvinte tot ceea ce am împărtășit împreună în acest sport”, a scris Djokovic vineri pe Instagram. „Peste un deceniu de momente incredibile și bătălii la care să mă gândesc. Cariera ta a dat tonul pentru ceea ce înseamnă să atingi excelența și să conduci cu integritate și echilibru. Este o onoare să te cunosc pe teren și în afara lui, și pentru mulți alți ani de acum încolo”, a scris Novak Djokovici pe Instagram.

De asemena, el a mai spus „știu că acest nou capitol va rezerva lucruri extraordinare pentru tine, Mirka, copii, toți cei dragi ție, iar fanii lui Roger au încă multe de așteptat. Din partea familiei noastre pentru a ta, îți dorim multă bucurie, sănătate și prosperitate în viitor. Abia aștept să sărbătorim realizările tale și să ne vedem la Londra”.

În prezent, sârbul este pe locul 8 la nivel mondial.