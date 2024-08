JO – tenis: Novak Djokovici, campion olimpic: În sfârşit am reuşit!

„Este dureros să pierzi în felul în care am pierdut acest meci. Am avut oportunităţile mele… nu le-am putut fructifica. Novak joacă grozav, s-a instalat bine pe poziţia sa, în momentele dificile şi-a crescut nivelul, a jucat incredibil. Sunt foarte dezamăgit, dar sincer, voi părăsi terenul cu capul sus. Am dat tot ce am avut luptând pentru Spania. A fost totul pentru mine, aşa că sunt mândru de felul în care am jucat astăzi”, a spus Alcaraz.

Suma pe care o va câștiga David Popovici pentru medaliile olimpice David Popovici și-a încheiat parcursul la Jocurile Olimpice cu strălucire, obținând două medalii – una de aur și una de bronz. Ca urmare a acestor realizări, COSR i-a rezervat o recompensă substanțială. Pentru medalia de bronz obținută la 100 m liber, David Popovici va primi 60.000 de euro din partea Comitetului Olimpic și Sportiv Român. La aceasta se adaugă suma de 140.000 de euro pentru medalia de aur câștigată la 200 m liber, totalizând astfel o recompensă de 200.000 de euro.